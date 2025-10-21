เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ที่สนาม ไบ อารีน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เลเวอร์คูเซ่น VS เปแอสเช ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ ลูคัส บาสเกซ, พาทริค ชิค, เอเซเกียล พาลาซิออส, นาธาน เทลล่า, จาเรลล์ ควอนซาห์ และ อักเซล เทเป ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมกองหลัง 3 คน โรเบิร์ต อันดริช, โลอิค ลาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา แดนกลางเป็น อาร์ตูร์, อเล็กซ์ การ์เซีย, เอเซเคียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เอร์เนสต์ โพคู, โยนาส ฮอฟมันน์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสเตียน โคฟาเน่
เปแอสเช
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่, มาร์ควินญอส, ชูเอา เนเวส และ ฟาเบียน รุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น อี-คัง อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, ควิชา ควารัตสเคเลีย และ กอนซาโล่ รามอส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – เปแอสเช
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 12/03/14 เปแอสเช 2-1 เลเวอร์คูเซ่น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/02/14 เลเวอร์คูเซ่น 0-4 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 18/10/25 ชนะ ไมนซ์ 4-3 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 01/10/25 เสมอ พีเอสวี 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)
เปแอสเช
- 17/10/25 เสมอ สตราส์บูร์ก 3-3 (ลีกเอิง)
- 05/10/25 เสมอ ลีลล์ 1-1 (ลีกเอิง)
- 01/10/25 ชนะ บาร์เซโลนา 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ โอแซร์ 2-0 (ลีกเอิง)
- 22/09/25 แพ้ มาร์กเซย 0-1 (ลีกเอิง)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิค ลาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อเล็กซ์ การ์เซีย, เอเซเคียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – เอร์เนสต์ โพคู, โยนาส ฮอฟมันน์ – คริสเตียน โคฟาเน่
เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – อี คัง-อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า – แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, กอนซาโล่ รามอส, ควิช่า ควารัตสเคเลีย
Thaiger ทายผลบอล เลเวอร์คูเซ่น 2-3 เปแอสเช
