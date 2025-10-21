ข่าวกีฬาฟุตบอล

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 17:32 น.
54

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ที่สนาม ไบ อารีน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เลเวอร์คูเซ่น VS เปแอสเช ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Bayer 04 Leverkusen

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ ลูคัส บาสเกซ, พาทริค ชิค, เอเซเกียล พาลาซิออส, นาธาน เทลล่า, จาเรลล์ ควอนซาห์ และ อักเซล เทเป ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมกองหลัง 3 คน โรเบิร์ต อันดริช, โลอิค ลาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา แดนกลางเป็น อาร์ตูร์, อเล็กซ์ การ์เซีย, เอเซเคียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ แนวรุกนำทัพมาโดย เอร์เนสต์ โพคู, โยนาส ฮอฟมันน์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสเตียน โคฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

เปแอสเช

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่, มาร์ควินญอส, ชูเอา เนเวส และ ฟาเบียน รุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น อี-คัง อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, ควิชา ควารัตสเคเลีย และ กอนซาโล่ รามอส

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – เปแอสเช

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 12/03/14 เปแอสเช 2-1 เลเวอร์คูเซ่น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/02/14 เลเวอร์คูเซ่น 0-4 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 18/10/25 ชนะ ไมนซ์ 4-3 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 01/10/25 เสมอ พีเอสวี 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 1-1 (บุนเดสลีกา)

เปแอสเช

  • 17/10/25 เสมอ สตราส์บูร์ก 3-3 (ลีกเอิง)
  • 05/10/25 เสมอ ลีลล์ 1-1 (ลีกเอิง)
  • 01/10/25 ชนะ บาร์เซโลนา 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ โอแซร์ 2-0 (ลีกเอิง)
  • 22/09/25 แพ้ มาร์กเซย 0-1 (ลีกเอิง)
Credit : Bayer 04 Leverkusen

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิค ลาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อเล็กซ์ การ์เซีย, เอเซเคียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – เอร์เนสต์ โพคู, โยนาส ฮอฟมันน์ – คริสเตียน โคฟาเน่

เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – อัชราฟ ฮาคิมี่, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – อี คัง-อิน, วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า – แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, กอนซาโล่ รามอส, ควิช่า ควารัตสเคเลีย

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

Thaiger ทายผลบอล เลเวอร์คูเซ่น 2-3 เปแอสเช

 

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

