รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง
นั่งไม่ติดเก้าอี้! กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา แถลงการณ์โต้ข่าวลือ ซาร์ สุขะ รมว.มหาดไทย เอี่ยว กาสิโนจินเป่ย ในสีหนุวิลล์ ยืนยัน ข่าวเท็จ หวังบ่อนทำลายชื่อเสียง
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า นายซาร์ สุขะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถือหุ้นใน “กาสิโนจินเป่ย” (Jin Bei) ในเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็น “ข้อมูลเท็จ” ที่ถูกปล่อยออกมาโดยมีเจตนามุ่งร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของ นายซาร์ สุขะ อย่างชัดเจน
ในแถลงการณ์ยังได้กล่าวปกป้อง นายซาร์ สุขะ โดยระบุว่า “ท่านทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, การค้ามนุษย์ และยาเสพติด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิง”
สำหรับ “กาสิโนจินเป่ย” นั้น ได้กลายเป็นที่สนใจของนานาชาติ หลังจากที่ถูกทางการสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตร โดยให้เหตุผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีส่วนพัวพันกับปฏิบัติการฉ้อโกง, การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงที่นานาชาติกำลังกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งปราบปราม
การออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่มองว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งข้อกล่าวหาที่พุ่งเป้ามายังรัฐมนตรีผู้ดูแลความมั่นคงภายในโดยตรง ถือเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนรัฐบาลกัมพูชาอย่างรุนแรง
