“ฮุน มาเนต” รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน
ฮุน มาเนต รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ที่มีรายงานจะลงนามในประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน หลังถูกตั้งคำถามผ่านโซเชียล
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงการลงนามระหว่างไทยและกัมพูชา ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 28 ต.ค. นี้ว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นคำแสดงความคิดเห็นบางส่วนทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่กล่าวว่า “ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา” และ “ข้อตกลงสันติภาพที่จะจัดขึ้นในอนาคต” เป็นการกระทำที่จะทำให้กัมพูชา “สูญเสียดินแดน”
ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนโดยสรุปดังนี้: ข้อตกลงหยุดยิง (วันที่ 28 กรกฎาคม 2025) เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและหลักปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยิงกันขึ้นอีก
ส่วนข้อตกลงสันติภาพ (ที่มีแผนจะจัดทำในอนาคต) เป็นการกำหนดหลักการและแนวทางต่าง ๆ เพื่อสร้างและรับรองบรรยากาศที่เอื้อต่อการยุติความขัดแย้ง และฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ
แม้ในข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้จะไม่มีการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดินแดนหรือพรมแดน และก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ยอมสละสิทธิ์ตามกฎหมายในการดูแลพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของตนเอง
ส่วนงานด้านการปักหมุดและกำหนดแนวพรมแดนทางบกนั้น อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา–ไทย (JBC) ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยสันติวิธี ตามสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่เดิมระหว่างกัมพูชาและไทย
โดยสรุป ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่า:
กัมพูชาไม่ได้ตกลงในข้อตกลงใด ๆ — รวมถึงข้อตกลงหยุดยิง (วันที่ 28 กรกฎาคม 2025) และข้อตกลงสันติภาพ (ที่จะลงนามในอนาคต) — ที่จะทำให้สูญเสียอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชาไม่เคยลืมหรือสละหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายของตน ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศแต่อย่างใด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” ย้อน “ฮุน มาเนต” ประเทศไทยไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่เดียว
- กองทัพไทย ปฏิเสธข่าวปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา ย้ำต้องยุติเป็นปฏิปักษ์
- มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: