Roblox ล่มทั่วโลก คาดโดนหางเลขเซิร์ฟเวอร์ AWS ในปัญหา
บริการออนไลน์และแอปพลิเคชันดังหลายสิบรายการทั่วโลก รวมไปถึง Roblox และ Snapchat ล่มพร้อมกัน หลังเซิร์ฟเวอร์หลักเกิดปัญหาทางเทคนิค
แอปพลิเคชันและเกมดังหลายสิบรายการทั่วโลกเกิดอาการล่มพร้อมกัน หลังจากระบบเซิร์ฟเวอร์หลักของ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ขนาดใหญ่ของ Amazon ประสบปัญหาทางเทคนิค
AWS เป็นบริการที่ให้เกมและแอปพลิเคชันต่างๆ เช่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อดำเนินการ ซึ่งการล่มในครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแพลตฟอร์มยอดนิยมมากมาย ทั้ง Roblox, Snapchat, Amazon.com รวมไปถึงเกมและแอปอื่นๆ ทั้ง Fortnite, Wordle ของ The New York Times, สตาร์ทอัพ AI อย่าง Perplexity และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตฯ อย่าง Coinbase ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
บริษัทสตาร์ทอัพ AI อย่าง Perplexity และแพลตฟอร์ม Coinbase ออกมาโทษว่าสาเหตุหลักมาจากปัญหาของ AWS
อราวินด์ ศรีนิวาส ซีอีโอของ Perplexity โพสต์บน X ว่า “Perplexity ล่มในตอนนี้ สาเหตุหลักมาจากปัญหาของ AWS เรากำลังพยายามแก้ไขอยู่”
ผู้ใช้หลายร้อยคนได้เข้ามาแสดงความไม่พอใจบน X โดยคนหนึ่งกล่าวว่า: “ตลาดกำลังพุ่ง แต่เว็บเทรดสาธารณะกลับล่ม…มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย?” ผู้ใช้อีกรายในสหรัฐฯ กล่าวว่า “Amazon ล่มแล้ว คนขับรถบรรทุกไม่สามารถเช็กอินหรือขนย้ายสินค้าข้ามประเทศได้เลย”
โฆษกของ Amazon Web Services กล่าวว่า วิศวกรของบริษัทกำลัง “ทำงานอย่างแข็งขันทั้งในการบรรเทาปัญหา และทำความเข้าใจสาเหตุหลักของปัญหาอย่างถ่องแท้”
อ้างอิง : www.thesun.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: