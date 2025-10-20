กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย
ทางการกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนงบประมาณ ในการทำลายและกำจัดสารเคมีอันตรายกว่า 70 ชนิด ที่ถูกทิ้งไว้ตามแนวชายแดนไทย
องค์กรแห่งชาติเพื่อการห้ามอาวุธเคมี, นิวเคลียร์, ชีวภาพ, และรังสี (NACW) ของกัมพูชา ได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกระดมทุนเพื่อช่วยเหลือในการทำลายและกำจัดสารเคมีอันตรายที่ยังคงคุกคามสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดน
เหตุความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้จุดชนวนความตึงเครียดตามพื้นที่พิพาทอีกครั้ง ซึ่งกองทัพไทยยอมรับว่ามีการใช้สารเคมี รวมถึงกระสุนฟอสฟอรัสขาวในระหว่างการปะทะโจมตี ซึ่งการยอมรับนี้ได้สร้างความกังวลอย่างยิ่งจากองค์กรด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อม
พลเอกพร นารา เลขาธิการ NACW กล่าวในการประชุมกลุ่มทำงานด้านทุ่นระเบิดว่า ทางหน่วยงานได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่ต้องสงสัยว่ามีการปนเปื้อนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว
จากการค้นพบเบื้องต้น มีการตรวจพบสารเคมีอันตรายกว่า 70 ชนิดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชน, สัตว์, และระบบนิเวศ
“เราไม่ได้พบแค่ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเท่านั้น” พลเอกนารา กล่าว “เรายังตรวจพบสารเคมีที่น่ากังวลหลายชนิด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากในการกำจัดหรือทำลาย การทำงานนี้ไม่สามารถทำได้โดยทีมงานทั่วไป แต่ต้องการการจัดการเฉพาะทางและเงินทุนที่เพียงพอ”
พลเอกนาราจึงเรียกร้องให้พันธมิตรเพื่อการพัฒนา พิจารณาผนวกการทำความสะอาดสารเคมีและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เข้าไว้ในโครงการด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สนับสนุนหน่วยงานด้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือเหยื่อของกัมพูชา (CMAA)
