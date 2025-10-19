ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน
ย้อนฟัง รังสิมันต์ โรม บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ข้อความระบุว่า “เดือด! นายกฯ เกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 ราย พัวพันเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือนักข่าวแล้ว…” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ยืนยันได้ว่าเรื่องของการที่นักการเมืองไทยไปเปิดบัญชีในกัมพูชาตอนนี้น่าจะมีมากกว่า 7 คน มีหลักฐานชัดเจน
โดยในตอนนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องนักการเมืองไทยซุกเงินในกัมพูชาเพิ่มเติม ซึ่งนายรังสิมันต์ กล่าวว่า มันมีอยู่แล้ว รู้ด้วยว่าธนาคารอะไร เป็นธนาคารเกี่ยวกับคนตระกูลฮุน ประเด็นก็คือ เรารู้ว่ามีการซุกเงินกันอยู่
มันอาจจะไม่ได้มี 7 คน มันอาจจะมากกว่ากว่านั้นด้วยซ้ำ ทีนี้นอกจากเรื่องนั้น ตนก็ทราบว่าคนใหญ่คนโตของไทยก็เกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาอยู่มาก
