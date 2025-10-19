ข่าว

ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 10:50 น.
81
แฟ้มภาพ

ย้อนฟัง รังสิมันต์ โรม บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ข้อความระบุว่า “เดือด! นายกฯ เกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 ราย พัวพันเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือนักข่าวแล้ว…” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่​ อ.อรัญ​ประเทศ​ จ.สระแก้ว

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ยืนยันได้ว่าเรื่องของการที่นักการเมืองไทยไปเปิดบัญชีในกัมพูชาตอนนี้น่าจะมีมากกว่า 7 คน​ มีหลักฐานชัดเจน​

โดยในตอนนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องนักการเมืองไทยซุกเงินในกัมพูชาเพิ่มเติม ซึ่งนายรังสิมันต์ กล่าวว่า มันมีอยู่แล้ว รู้ด้วยว่าธนาคารอะไร เป็นธนาคารเกี่ยวกับคนตระกูลฮุน ประเด็นก็คือ เรารู้ว่ามีการซุกเงินกันอยู่

มันอาจจะไม่ได้มี 7 คน มันอาจจะมากกว่ากว่านั้นด้วยซ้ำ ทีนี้นอกจากเรื่องนั้น ตนก็ทราบว่าคนใหญ่คนโตของไทยก็เกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาอยู่มาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ลิเวอร์พูลแดงเดือด ข่าวกีฬา

หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว ! หลังหัวหน้ามาร์คคัมแบ็กปชป. หล่นวรรคทอง “ผมดูบอลอังกฤษ-ฟังเทย์เลอร์ สวิฟต์”

15 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเกาหลี ยืนยันเอง นายกเกาหลีไม่ได้พูดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มเขมรปล้นร้านทอง เจอตัวที่จันทบุรี กำลังจะหนีออกนอกประเทศ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เตือนอย่ากดลิงก์ไม่น่าเชื่อถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในวันพรุ่งนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แห่แชร์ คนไทยในอังกฤษ เล่านาทีชีวิต “ถูกผลักให้รถบัสชน” หดหู่โดนทำร้ายซ้ำก่อนได้คนช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไทยไม่มีแผนปล่อยตัว 18 เชลยศึก ย้ำข้อตกลง 4 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือเบสวง limp bizkit เสียชีวิตเพราะ บันเทิง

ปิดตำนาน “หัวใจ” แห่ง Limp Bizkit แซม ริเวอร์ส มือเบสผู้ร่วมก่อตั้งวง ลาโลกวัย 48 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโม่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง แฉ นายกเกาหลีบอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” เป็นห่วง ผู้สูงอายุโพสต์ “ยสตน.-กัน จอมพลัง” หวั่นเหยื่อสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบาย ทำไมรถพยาบาลไม่เคลื่อนไปข้างหน้า หลังเจอรถจอดขวาง ทำผู้ป่วยดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดียเล่นใหญ่ แกล้งตาย อยากวัดใจมีคนมางานศพกี่คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” อาจทำให้เกิดฝนตกภาคอีสาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เตรียมตัวให้พร้อม ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” พรุ่งนี้ 20 ต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ล่าตัวหนุ่มเขมร บุกปล้นร้านทอง ทำตกระหว่างหลบหนี ไม่ได้ซักเส้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จักรภพ” รับ “ทักษิณ” รู้จักกับ “เบน สมิธ” จริง รู้จักผ่าน “ฮุนเซน”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สำนักสื่ออังกฤษ ลงโทษ BBC ปกปิดข้อมูลสำคัญ ในสารคดีกาซา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคุกเข่ายกมือไหว้ ขอให้อีกฝ่ายเลื่อนรถ นำผู้ป่วยขึ้นรถไม่ได้ สุดท้ายเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ปฏิเสธข่าวปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา ย้ำต้องยุติเป็นปฏิปักษ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายบุญห้ามพลาด &quot;กุ้ยช่าย&quot; จัดอยู่ในกลุ่มผักกลิ่นฉุน 5 ชนิดที่ต้องงดเว้นช่วงกินเจ แนะขนมกุ้ยช่ายเจให้เลือกไส้ผักอื่นแทน ไลฟ์สไตล์

กินเจต้องรู้! “กุยฉ่าย” เป็นผักเจหรือไม่ ไขข้อสงสัยก่อนเริ่มเทศกาล 21 ต.ค.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา&quot; มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล 2025 มงกุฎที่ 2 ของฟิลิปปินส์ บันเทิง

รู้จัก “เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา” มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ผู้คว้ามงฯ 2 ให้ฟิลิปปินส์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 10:50 น.
81
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ลิเวอร์พูลแดงเดือด

หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว ! หลังหัวหน้ามาร์คคัมแบ็กปชป. หล่นวรรคทอง “ผมดูบอลอังกฤษ-ฟังเทย์เลอร์ สวิฟต์”

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568

สถานทูตเกาหลี ยืนยันเอง นายกเกาหลีไม่ได้พูดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568

“ฮุน มาเนต” รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568
Back to top button