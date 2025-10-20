สส.ไอซ์ เปิดคลิปมัด กัน จอมพลัง แฉความสัมพันธ์ใกล้ชิดนักการเมือง?
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน ทำคลิปสวนกลับ กัน จอมพลัง ดูเหมือนปกป้องแต่เชือดนิ่มๆ ด้วยคลิปเก่าที่เผยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองดัง
เชือดนิ่มๆ จนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล เมื่อคืนที่ผ่านมา (19 ต.ค. 68) สส.ไอซ์-รักชนก ศรีนอก จากพรรคประชาชน ได้โพสต์คลิปวิดีโอถึง กัน จอมพลัง ในประเด็นที่ กัน ถูกปล่อยข่าวปลอมว่าจะลงเล่นการเมือง
“วันนี้เว้ย คุณกัน จอมพลัง น่ะ แกโดนเฟกนิวส์เล่นงาน ก็คือว่ามันมีคนไปปั่นเว้ย ว่าแกอ่ะจะไปลง สส. แกก็เลยต้องออกมาโพสต์แก้ข่าวว่า ยืนยันนี่ไม่ใช่ข่าวจริง เป็นข่าวปลอม ไม่ยุ่งและไม่เล่นการเมือง ไม่สังกัดพรรคไหน พวกคนนิสัยไม่ดีที่ชอบไปโจมตีแกอ่ะ แกก็บอกอยู่ว่าแกไม่ยุ่งการเมือง แกไม่ได้สังกัดพรรคไหน”
ในตอนแรก สส.ไอซ์ เริ่มต้นด้วยการบอกว่า กัน จอมพลัง ยืนยันมาตลอดว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่จากนั้นเธอก็ได้เปิดคลิปวิดีโอหลายคลิปที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง กัน จอมพลัง และนักการเมืองดังท่านหนึ่ง ไอซ์เปิดคลิปของ กัน จอมพลัง ที่เคยกล่าวว่า
“ผมขออย่างนึงก็คือ ผม ผมไม่อยากเป็นเครื่องมือใคร ผมไม่อยากให้การเมืองเอาผมไปใช้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ย”
ไอซ์ เสริมว่า “แกก็ยืนยันมาตลอดว่าแกไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทำไมมึงไม่เข้าใจกันวะ”
หลังจากนั้น ไอซ์ก็เปิดทั้งคลิปที่ นักการเมืองคนดังกล่าว พูดถึง กัน ว่าเป็น “น้องรัก” และพูดติดตลกว่าตนเองอยู่ “พรรคพวกกัน” รวมถึงคลิปที่ กัน จอมพลัง ยอมรับเองว่า “แกช่วยเหลือผมจริง ๆ” และเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญในหลาย ๆ ภารกิจ
“ถามว่าผมรู้จักกันไหม ผมบอกรู้จัก น้องรักผม มีอะไรไหม…ให้คนถามผมว่า เอ๊ะ สรุปธรรมนัส นี่ทำให้กันดัง หรือกันทำให้ธรรมนัสดัง ผมสรุปเลยว่า น้องกันทำให้ผมดัง ไม่ใช่ผมทำให้กันดังครับ กันทำทั้งนั้นแหละครับ แต่กันก็พึ่งพาบารมีเราบ้างในการช่วยเหลือผู้คน อันนี้เป็นสิ่งที่ดี เราต้องมาเสริมกัน ผมเป็นนักการเมือง ผมไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมือง เพราะผมชอบอยู่พรรค คือ พรรคพวกกัน พี่น้อง เอ้อ”
สส.ไอซ์ ได้ออกมาแซะว่า “ฉันรู้ว่าพวกเธอคิดอะไร คิดมาก เขาแค่อวยพรงานแต่ง”
หลังจากเปิดคลิปทั้งหมด สส.ไอซ์ ได้กล่าวเชิงประชดประชันว่า “ทุกคนอย่าคิดมาก” และสรุปว่าที่ กัน จอมพลัง สามารถช่วยเหลือผู้คนและประสานงานกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ก็เพราะ “ดังได้เพราะคุณธรรมนัสคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง” ซึ่งเป็นการใช้คำพูดของอีกฝ่ายมาย้ำข้อสังเกตของตนเอง
คลิปดังกล่าวยังทิ้งท้ายด้วยการที่ กัน จอมพลัง วิจารณ์พรรคประชาชนในประเด็นกล้องวงจรปิดชายแดน ซึ่ง สส.ไอซ์ นำเสนอในมุมที่ว่าขนาดพรรคตัวเองยังโดนวิจารณ์
ก่อนที่ไอซ์จะเล่าทิ้งท้ายว่า “ทุกคนอย่าคิดมาก คือถึงแม้ว่าเขาจะสนิทกันอ่ะ มันก็ไม่แปลกเว้ย คือทุกคนมีเพื่อนเป็นนักการเมืองได้ คุณกันแกก็แฟร์ แกก็ยอมรับว่าแกสนิทกับคุณธรรมนัส ดังได้เพราะคุณธรรมนัสคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง คุณคิดดูนะ ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่คุณกันไปช่วยคนอ่ะ ติดต่อตำรวจ พม. มหาดไทย กองทัพ ถ้าไม่ มีคนมีอำนาจ ถ้าไม่มีแบ็คอ่ะมันติดต่อไม่ได้ แล้วพอคุณกันแกดังอ่ะ แกก็ไม่เคยเอาต้นทุนแฟนคลับของแกเนี่ยไปโจมตีใครหรือพรรคไหนนี่ใช่ไหม”
