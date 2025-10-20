ข่าวการเมือง

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 10:23 น.
“รังสิมันต์ โรม” ประสบความสำเร็จในเวทีโลก ดันปัญหาสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วนในที่ประชุม APG โดยมีไทย-จีน-กัมพูชา ร่วมทีมยกร่างข้อมติ

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CiCG) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 151 (IPU151th) นำคณะเข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APG meeting)

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรับรองร่างรายงานการประชุม APG ครั้งที่ผ่านมา (IPU 150) การพิจารณานำเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง

ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้มอบหมายให้นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนรัฐสภา นำเสนอระเบียบวาระเร่งด่วน (Emergencty Item) โดยมีร่างข้อมติเรื่อง ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์อีกครั้ง โดยย้ำเตือนถึงความสำคัญของปัญหา ผลกระทบต่อทั่วโลกที่จะต้องจำกัดการ โดยภายหลังจบการนำเสนอของนายรังสิมันต์ โรม ปรากฏว่าผู้แทนชาติสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องประชุม ปรบมือสนับสนุนด้วยเสียงกึกก้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาเพื่อให้ลงคะแนนรับรองร่างข้อมติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ คณะผู้แทนราษฎรไทยยังได้ดำเนินการหาเสียงสนับสนุน จากคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ จากกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก โดยไทย จีน และกัมพูชา เป็นผู้แทนในคณะกรรมการปรับร่างข้อมติร่วมกัน เพื่อนำเสนอที่ประชุมสมัชชาใหญ่เพื่อลงคะแนนเสียงต่อไป

สำหรับการเสนอ “ระเบียบวาระเร่งด่วน” จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการประชุมเวทีใหญ่ของ IPU วันที่สอง และจะมีการลงคะแนนจากชาติสมาชิก โดยแต่ละประเทศจะมีจำนวนเสียงโหวตไม่เท่ากัน ขึ้นกับขนาดและจำนวนประชากรของประเทศนั้น ๆ

