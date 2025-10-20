การเงินเศรษฐกิจ

เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 09:26 น.
65
เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์

แห่ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เปิดวันแรก 2 ชั่วโมง ยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์แล้ว โฆษกรัฐบาลปลื้ม พร้อมไขข้อสงสัยคนที่ขึ้นสถานะ รอผล ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

20 ต.ค. 68 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลปลื้มประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อย่างล้นหลาม เพียง 2 ชั่วโมงแรก ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ประชาชนลงทะเบียน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านสิทธิ จากจำนวนสิทธิทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า วิธีการลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 สำหรับวิธีและหน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียน มีดังนี้

ขั้นตอนแรก เข้าแอปฯ เป๋าตัง จากนั้น กดรูปโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” (หน้าแรกเป้าตัง หรือ หน้าหลัก G Wallet) ต่อมาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง 2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

นายสิริพงศ์ เน้นย้ำว่า กรณีประชาชน ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบขึ้นแจ้งว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน” ขอประชาชนอย่าเป็นกังวล โดยรัฐบาลได้มีการจองสิทธิไว้ให้ท่านแล้วในระบบ และขอให้รอผลการแจ้งในระยะเวลา 3 วัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแจ้งว่า “คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ยื่นภาษี จำนวน 2,400 บาท (กรณีผู้เสียภาษี) หรือ คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสแล้ว จำนวน 2,000 บาท (กรณีไม่เป็นผู้เสียภาษี)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

2 นาที ที่แล้ว
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด เศรษฐกิจ

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

17 นาที ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม ข่าว

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

26 นาที ที่แล้ว
แคปชั่นคนละครึ่ง 2565 ไลฟ์สไตล์

60 แคปชั่นคนละครึ่ง 2568 คำคมโดน แคปชั่นฮา ฉลองเงินเข้า 800 บาท

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดต เจอ “สมปอง” แล้ว เผยพลัดหลวงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น

48 นาที ที่แล้ว
เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์ การเงิน

เช้านี้คึกคัก! ประชาชน ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรกยอดทะลุ 13 ล้านสิทธิ์

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมัคร คนละครึ่งพลัส แล้วขึ้นว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน” ไม่ต้องตกใจ ให้รอ SMS ใน 3 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินส่งสินค้าเอมิเรตส์ ไถลออกนอกรันเวย์ในฮ่องกง ทำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทยย้ำเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่ ต้องใช้ Android 10+ และ iOS 15+ เท่านั้น พร้อมแนะทางแก้สำหรับคนสแกนหน้าไม่ผ่านด้วยตู้ ATM สีเทา เศรษฐกิจ

เช็กมือถือก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. นี้ เปิดวิธีแก้แอปค้าง ยืนยันไม่ผ่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าเพิ่งถอดใจ! เปิดวิธีแก้ปัญหาสแกนหน้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ไม่ผ่าน ในวันแรก 20 ต.ค. 68 ที่คนแห่ลงทะเบียน เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่ ตู้ ATM สีเทา กรุงไทย ข่าว

ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ยืนยันตัวตน เป๋าตัง ไม่ผ่าน ทำยังไง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
mckinley richardson and jack doherty บันเทิง

คำสารภาพดาว OnlyFans วัย 22 ถึงคำสาบานวิวาห์อัปยศ เมื่อรักเป็นเพียง “คอนเทนต์”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปสาวเกาหลีลงทุน 7 ล้าน รีวิวศัลยกรรม 15 ปี 400 ครั้ง ปมไม่หยุดสวยฟังแล้วเจ็บ!

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทิดสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ก่อนดูบอลแดงเดือด ไม่มีเน็ตฯ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอดกฐิน 2568 ข่าว

ทอดกฐิน 2568 ประเพณีบุญใหญ่ที่ผิดเพี้ยน เมื่อเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่า “ผ้า”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูแดง กิตติศักดิ์เสียชีวิตเพราะอะไร บันเทิง

หอภาพยนตร์อาลัย ครูแดง กิติศักดิ์ สิ้นตำนานกูรูหนังไทยวัย 79 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เคตาเฟ่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 20 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค.นี้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 19 ต.ค.68 ทองคำแท่ง-รูปพรรณ ขึ้นลงหยุดที่บาทละเท่าไหร่ ?

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฐินสามัคคี คือ ข่าว

“เข้าใจการทอดกฐินให้ถูกต้อง” ถวายยังไง ? สาระสำคัญพิธีอยู่ที่ผ้า พิเศษต่างจาก “ทอดผ้าป่า” หลายข้อ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 09:26 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button