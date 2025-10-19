ข่าวกีฬาฟุตบอล

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 16:34 น.
54
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า
@SpursOfficial

19 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม ระหว่าง สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS แอสตัน วิลล่า
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น.
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit @SpursOfficial

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – แอสตัน วิลล่า

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เกือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟร้งค์ ในเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของ โดมินิก โซลันกี้, เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, ราดู ดรากูชิน, โกตะ ทากาอิ และ อีฟส์ บิสซูม่า ที่มีอาการบาดทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จจะทำนัพมาโดย กูเยลโม่ วิคาริโอ, เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี, ลูคัส เบิร์กวาลล์, ชูเอา ปาลินญ่า, ป๊าป ซาร์, โมฮัมเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน, ชาวี ซีมอนส์

@SpursOfficial

แอสตัน วิลล่า

ทางทีมผู้มาเยือน ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ ในเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของ รอสส์ บาร์คลี่ย์, อมาดู โอนาน่า และ ยูริ ตีเลอมันส์ และ ไทโรน มิงส์ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จจะทำนัพมาโดย มาร์โก บิซ็อต, แม็ตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ, จอห์น แม็คกินน์, ลามาเร่ โบการ์เด้, เอวานน์ เกสซ็องด์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส, โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit @AVFCOfficial

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส – แอสตัน วิลล่า

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/05/2025 แอสตัน วิลล่า 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/02/2025 แอสตัน วิลล่า 2-1 สเปอร์ส (เอฟเอ คัพ)
  • 03/11/2024 สเปอร์ส 4-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/03/2024 แอสตัน วิลล่า 0-4 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/2023 สเปอร์ส 1-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 04/10/2025 ชนะ ลีดด์ ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/2025 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/2025 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/2025 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (คาราบาว คัพ)
  • 30/09/2025 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

แอสตัน วิลล่า

  • 05/10/2025 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/10/2025 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูฟ่า ยูโรปา ลีก)
  • 28/09/2025 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/08/2025 ชนะ โบโลญญ่า 1-0 (ยูฟ่า ยูโรปา ลีก)
  • 21/08/2025 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-3-3) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี – ลูคัส เบิร์กวาลล์, ชูเอา ปาลินญ่า, ป๊าป ซาร์ – โมฮัมเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน, ชาวี ซีมอนส์

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : มาร์โก บิซ็อต – แม็ตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – จอห์น แม็คกินน์, ลามาเร่ โบการ์เด้ – เอวานน์ เกสซ็องด์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 1-1 แอสตัน วิลล่า

Photo of sorrawit

sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล

