กรุงไทยแจ้งข่าวดี! เปิดบริการพิเศษ 18-19 ต.ค. นี้ ช่วยร้านค้า สมัคร ‘คนละครึ่งพลัส’

ธนาคารกรุงไทย ประกาศเปิดจุดบริการพิเศษทั่วประเทศ ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 หวังช่วยเหลือร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’
นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างมากที่กำลังประสบปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” แบบร้านค้า ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวก โดยจะเปิดให้บริการจุดพิเศษทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเช็กจุดให้บริการได้ที่นี่ คลิก
“กรุงไทยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30-16:00 น. เช็กรายชื่อสาขาได้ที่ : https://krungthai.com/link/supportbranch-fb ทั้งนี้ ให้บริการเฉพาะแอปฯ เป๋าตัง, ถุงเงิน และร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้า”
อ้างอิงจาก : krungthai
