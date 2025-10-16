กต.ไทย ออกแถลงพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ปราบเครือข่ายสแกมเมอร์
กระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศไทย ออกแถลงพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศไทย ออกแถลงว่า “ไทยยินดีต่อการประกาศมาตรการของสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568
ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการกับผู้กระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงออนไลน์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคและภายนอก และเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการฟอกเงิน
ในการนี้ ไทยยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะขจัดปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์ โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงกับประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรับมือกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพ”
