ประวัติ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ปิดฉาก 3 ทศวรรษ ลาออกเพื่อไทย รับถูกผู้มากบารมีแทรกแซง
ย้อนเส้นทาง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมืองอาวุโสกว่า 3 ทศวรรษ ประวัติ ส.ส.เชียงใหม่ สู่ผู้นำฝ่ายค้าน ก่อนยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทย อ้างถูกลดบทบาท-มีผู้มากบารมีล้วงลูก
กลายเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงการเมือง เมื่อ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมืองอาวุโส อดีตหัวหน้าพรรคและอดีตผู้นำฝ่ายค้าน ได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ปิดฉากเส้นทางการทำงานร่วมกับพรรคที่ยาวนาน ท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งภายใน
นักการเมืองผู้คร่ำหวอดกว่า 3 ทศวรรษ
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2484 เป็นนักการเมืองชาวเชียงใหม่ที่มีประสบการณ์โชกโชน ผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้วมากมายทั้งในฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ เขาเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีหลายกระทรวง และเคยเป็นหนึ่งในสมาชิก บ้านเลขที่ 111
บทบาทที่สำคัญที่สุดของเขาคือการดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงปี 2562-2564 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
จุดหักเห ประกาศแยกทางกับพรรคเพื่อไทย
ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2568 นายสมพงษ์ได้ยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทย โดยให้เหตุผลสำคัญว่าเกิดจาก ความขัดแย้งภายในพรรค, การถูกลดบทบาท และการที่มี ผู้มากบารมี เข้ามาแทรกแซงการคัดเลือกตัวผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สมพงษ์ ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายไปพรรคอื่น แต่เป็นการแสดงจุดยืนของตนเอง และยังคงเปิดทางเลือกทางการเมืองในอนาคต
การแยกทางครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เพราะนายสมพงษ์ถือเป็นเสาหลักและเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคเหนือของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด การตัดสินใจของเขาอาจส่งผลกระทบต่อสมการการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไปในอนาคต
