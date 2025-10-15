ข่าว

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 12:00 น.
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน
ภาพจาก : FB/กันจอมพลัง

หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน

กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตาในโลกโซเชียลวันนี้ (15 ต.ค. 68) เมื่อ สส.ไอซ์-รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือจาก กัน จอมพลัง (กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์) ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งทาง กัน จอมพลัง ก็ได้ออกมาตอบรับ แต่ก็มีเงื่อนไขและข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ

เรื่องราวเริ่มต้นจากที่ สส.ไอซ์ ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือ โดยระบุว่า “พี่กัน ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยเถอะนะคะ… ตอนนี้ นายกอนุทิน หรือ คุณธรรมนัส ไม่ได้ยินเสียงพวกเราแล้ว ขอแรงพี่ด้วย”

กัน จอมพลัง ได้แชร์คอมเมนต์ดังกล่าวและโพสต์ตอบกลับว่า “ยินดีครับ” โดยเล่าว่าตนเองขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานแล้ว และพร้อมจะร่วมมืออย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม กัน ได้ตั้งข้อสังเกตและเงื่อนไขที่คมคายว่า “หวังว่านักสิทธิจะไม่ออกมาขัดอะไรนะครับ และ อยากให้ทำอย่างจริงจังไม่ใช่พูดแล้วไม่ได้ขับอะไรเราเสียเวลาเปล่า”

ไอซ์ ฝาก กัน จอมพลัง ตามหา อนุทิน
ภาพจาก : FB/กันจอมพลัง

นอกจากนี้ กัน ยังได้ยกตัวอย่างกรณี กล้องริมชายแดน ที่ทีมงานพรรคประชาชนเคยลงพื้นที่และบอกว่าต้องติดตั้ง แต่สุดท้ายกลับเป็นมูลนิธิของตนที่เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเอง

กัน จอมพลัง ยังได้คอมเมนต์ย้ำจุดยืนของตนเองใต้โพสต์ว่า “ถ้าทำมากกว่าพูดยินดีเลยครับ และ อยากให้ทำจริงๆไม่ใช่ทำแค่การเมืองครับ”

การตอบรับแบบมีเงื่อนไขในครั้งนี้ ถือเป็นการโยนโจทย์กลับไปยังพรรคประชาชนว่าพร้อมที่จะลงมือทำอย่างจริงจังหรือไม่ ซึ่งต้องติดตามความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในเรื่องนี้ต่อไป

