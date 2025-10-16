เกมพลิก! รัฐสภาโหวต ร่างแก้ รธน. พรรคประชาชน เป็นร่างหลัก ชนะภูมิใจไทย หลังเพื่อไทยเทคะแนนหนุน
ด่วน! รัฐสภามีมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ 2 หลังพรรคเพื่อไทยเทคะแนนสนับสนุนในการโหวตครั้งใหม่
เกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ต.ค. 68) เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ที่ประชุมได้ลงมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน ให้เป็นร่างหลักในการพิจารณาแปรญัตติวาระที่ 2 ด้วยคะแนน 300 ต่อ 287 เสียง ชนะร่างของพรรคภูมิใจไทยไปอย่างเฉียดฉิว โดยมีเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแปรสำคัญ
รายงานข่าวระบุว่า ในการลงมติครั้งแรก ผลคะแนนออกมาว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 297 ต่อ 292 เสียง แต่เนื่องจากคะแนนที่ห่างกันเพียง 5 เสียง ทำให้ สส. จากพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนได้ร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยใช้วิธีขานชื่อทีละคน
ผลปรากฏว่าในการนับคะแนนครั้งใหม่ คะแนนได้พลิกกลับมาให้ร่างของพรรคประชาชนเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจเทคะแนนสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนในครั้งนี้
การลงมติครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหมายความว่าแนวทางและรายละเอียดในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จะยึดตามแนวทางที่พรรคประชาชนเสนอเป็นหลัก
หลังจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะนำร่างของพรรคประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วนำเนื้อหาของร่างพรรคภูมิใจไทยมาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำเป็นร่างสุดท้ายสำหรับวาระที่ 2 ต่อไป โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าหากกระบวนการเสร็จสิ้นทัน อาจสามารถจัดทำประชามติได้พร้อมกับวันเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 29 มีนาคม 2569
