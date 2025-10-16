ข่าวการเมือง

เกมพลิก! รัฐสภาโหวต ร่างแก้ รธน. พรรคประชาชน เป็นร่างหลัก ชนะภูมิใจไทย หลังเพื่อไทยเทคะแนนหนุน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 09:35 น.
65
ด่วน! รัฐสภามีมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ 2 หลังพรรคเพื่อไทยเทคะแนนสนับสนุนในการโหวตครั้งใหม่

ด่วน! รัฐสภามีมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ 2 หลังพรรคเพื่อไทยเทคะแนนสนับสนุนในการโหวตครั้งใหม่

เกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ต.ค. 68) เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ที่ประชุมได้ลงมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน ให้เป็นร่างหลักในการพิจารณาแปรญัตติวาระที่ 2 ด้วยคะแนน 300 ต่อ 287 เสียง ชนะร่างของพรรคภูมิใจไทยไปอย่างเฉียดฉิว โดยมีเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแปรสำคัญ

รายงานข่าวระบุว่า ในการลงมติครั้งแรก ผลคะแนนออกมาว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 297 ต่อ 292 เสียง แต่เนื่องจากคะแนนที่ห่างกันเพียง 5 เสียง ทำให้ สส. จากพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนได้ร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยใช้วิธีขานชื่อทีละคน

มติใช้ร่าง รธน. พรรคประชาชน
เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ผลปรากฏว่าในการนับคะแนนครั้งใหม่ คะแนนได้พลิกกลับมาให้ร่างของพรรคประชาชนเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจเทคะแนนสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนในครั้งนี้

การลงมติครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหมายความว่าแนวทางและรายละเอียดในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จะยึดตามแนวทางที่พรรคประชาชนเสนอเป็นหลัก

หลังจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะนำร่างของพรรคประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วนำเนื้อหาของร่างพรรคภูมิใจไทยมาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำเป็นร่างสุดท้ายสำหรับวาระที่ 2 ต่อไป โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าหากกระบวนการเสร็จสิ้นทัน อาจสามารถจัดทำประชามติได้พร้อมกับวันเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 29 มีนาคม 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำทหารเมียนมารับสภาพ จัดเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ได้ เหตุสงครามกลางเมืองยังระอุ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เมืองสเปน วอนศูนย์พักพิงสัตว์งดให้รับเลี้ยง “แมวดำ” หวั่นถูกฆ่าช่วงฮาโลวีน

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เปลี่ยน สนามบินเตโช เป็นลานธรรมะ จัดพิธีบวชชีหมู่ หน้าพระพุทธรูป กลางโถงใหญ่

20 นาที ที่แล้ว
วันนี้หวยออก (พฤหัสบดีที่ 16/10/68) ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

21 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

ห้ามพลาด เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด 16 ต.ค. 68 เซียนซื้อยกแผงเลขมาแรงงวดนี้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีสุดเศร้า จับพ่อวัย 78 ปีจบชีวิตลูกสาวตัวเอง สารภาพทั้งน้ำตา “ถูกลูกสาวขอร้องให้ฆ่า”

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลนัดสืบพยานนัดแรก “จิรัฏฐ์” คดีปลอมเอกสาร ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43

32 นาที ที่แล้ว
สิทธิ์คนละครึ่งพลัสใช้ซื้ออะไรได้-ห้ามซื้ออะไร พร้อมเงื่อนไขการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ และวันสำคัญที่ต้องจำก่อนเริ่มโครงการ ก่อนลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ เศรษฐกิจ

สรุปชัด คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง? เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพ โต้สื่อเขมร บิดเบือนคำพูด สว.อังคณา ย้ำใช้ F16 เฉพาะเป้าหมายทหาร

46 นาที ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่อง บ้านเลขที่ 899 และ ทะเบียนรถ 4138 ของครอบครัวเจนนี่ รัชนก หวังรับโชคใหญ่งวด 16 ตุลาคม นี้ หลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดถล่มทลาย เลขเด็ด

เลขเด็ด บ้านเลขที่ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” 16/10/68 พร้อมส่องทะเบียนรถ

47 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค คำชะโนด งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16/10/68 คอหวยแห่ส่อง ยอดเงินปากนาค คำชะโนด เหมาซื้อเกลี้ยงแผง

51 นาที ที่แล้ว
แรงงานเขมรในเกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

แรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้ โอดโดนเลือกปฏิบัติ นายจ้างแห่ไม่รับทำงาน พนมเปญอ้างล้างดงสแกมเมอร์

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งประหารชีวิต ฆาตกรชายกราดยิง-แทงคน เสียชีวิตรวม 4 ราย

56 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เก็บตก! เลขเด็ด AI งวด 16/10/68 สถิติชี้ เด่น 15-38 ลุ้นหวยบ่ายนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต.ไทย ออกแถลงพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ปราบเครือข่ายสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทีมพิเศษ&quot; ของ รบ.เกาหลีใต้ เดินทางถึงกัมพูชาแล้ว จ่อถก &quot;ฮุน มาเนต&quot; ปมแก๊งคอลฯ ข่าวต่างประเทศ

ทีมพิเศษของ รบ.เกาหลีใต้ เดินทางถึงกัมพูชาแล้ว จ่อถก “ฮุน มาเนต” ปมแก๊งคอลฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รัฐสภามีมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ 2 หลังพรรคเพื่อไทยเทคะแนนสนับสนุนในการโหวตครั้งใหม่ ข่าวการเมือง

เกมพลิก! รัฐสภาโหวต ร่างแก้ รธน. พรรคประชาชน เป็นร่างหลัก ชนะภูมิใจไทย หลังเพื่อไทยเทคะแนนหนุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอสื่ออย่าถามรายละเอียด นายกไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ไม่ขวางปราบสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ตชด.พลีชีพในหน้าที่ &quot;ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน&quot; ขณะปะทะเดือด ชายแดนใต้ ข่าว

อาลัย ตชด.พลีชีพในหน้าที่ “ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” ขณะปะทะเดือด ชายแดนใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16/10/68 ดูด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ ถอนวีซ่าชาวต่างชาติ 6 ราย เหตุวิจารณ์การตาย “ชาร์ลี เคิร์ก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฮุนเซน” โต้ข่าว จี้ไทยเปิดชายแดน 20 ต.ค. ย้ำปิด 100 ปี ก็ไม่ล่มสลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เอาจริง สั่งห้ามไป “ปอยเปต” ใครละเมิด โดนกฎหมายลงโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตามด่วน เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ชุด 2 ตัว 3 ตัว ต้อนรับหวยงวดกลางเดือน 16/10/68 เลขเด็ด

ตามด่วน เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ชุด 2 ตัว 3 ตัว ต้อนรับหวยงวดกลางเดือน 16/10/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 09:35 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำทหารเมียนมารับสภาพ จัดเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ได้ เหตุสงครามกลางเมืองยังระอุ

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

เมืองสเปน วอนศูนย์พักพิงสัตว์งดให้รับเลี้ยง “แมวดำ” หวั่นถูกฆ่าช่วงฮาโลวีน

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กัมพูชา เปลี่ยน สนามบินเตโช เป็นลานธรรมะ จัดพิธีบวชชีหมู่ หน้าพระพุทธรูป กลางโถงใหญ่

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
วันนี้หวยออก (พฤหัสบดีที่ 16/10/68) ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button