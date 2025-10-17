ข่าว

“จิรัฏฐ์” ไม่กังวล นัดแรกคดีใบ สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง ไม่ได้ปลอม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 13:29 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 13:29 น.
82
แฟ้มภาพ

จิรัฏฐ์ ไม่กังวล นัดแรกคดีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของปลอม มีทั้งลายน้ำและตราปั๊ม

จากกรณีที่ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก คดีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ ในวันที่ 17 ต.ค. 68 นั้น

ในวันนี้ นายจิรัฏฐ์ เดินทางมาถึงศาลอาญาในเวลา 08.50 น. พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้เป็นการสืบพยานโจทก์นัดแรก โดยพยานที่จะเข้ามาเบิกความเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ 6 ปาก ซึ่งตนได้เตรียมข้อมูลมาเพื่อซักค้านคร่าว ๆ แล้ว ส่วนฝ่ายจำเลยจะเริ่มสืบพยานในวันที่ 24 ต.ค.นี้ โดยมีตนเป็นพยานแค่ปากเดียว

เมื่อถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่า สด.43 ของตนเองนั้น ออกโดยหน่วยงานราชการไม่ใช่ของปลอม นายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า ตนยืนยันว่าเอกสารใบสด.43 ของตนเป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ตนจริง ๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของปลอม เพราะมีทั้งลายน้ำ ตัวหนังสือ ตราปั๊ม ลายเซ็นของหน่วยงานราชการอยู่ ส่วนเรื่องลายนิ้วมือของตนเองนั้นค่อยไปพิสูจน์กันในชั้นศาล และเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว 1 ปี แต่ทางทหารก็ไม่ได้มานำเอกสารของตนไปตรวจสอบเลย

เมื่อถามว่า เรื่องนี้มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ นายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า เมื่อสภาชุดที่ 25 ตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ไม่เคยมีคดีติดตัว แต่พอมาสภาชุดนี้ตนอยู่ในคณะกรรมาธิการทหารได้ 2 ปี มีคดีไปแล้ว 3 คดี ส่วนคดีนี้ตนไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะตนก็ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอน และคดีนี้ไม่น่าจะมีผลต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งของตนในครั้งต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ ข่าว

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

15 นาที ที่แล้ว
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่ ข่าว

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

37 นาที ที่แล้ว
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ บันเทิง

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรดังเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คอนเฟิร์ม สส.ไอซ์ พร้อมเผชิญหน้าวันจันทร์นี้ แต่ยังติดต่อ กัน จอมพลัง ไม่ได้ ด้าน สส.ไอซ์ ย้ำต้องเชิญมาให้ได้ ข่าว

สรยุทธ ปักหมุดดีเบต ไอซ์ vs กัน ออกรายการวันจันทร์ แต่ “กัน จอมพลัง” ยังติดต่อไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9% เศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“SC Asset” ปฏิเสธไม่เกี่ยว “เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิง” ขอหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาไทยเตรียมเฮ กกท.เผย “ซีเกมส์” เล็งให้ชมฟรีทุกชนิดกีฬา พร้อมโควตานักเรียน-ผู้ด้อยโอกาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ไม่กังวล นัดแรกคดีใบ สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง ไม่ได้ปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมืองอาวุโสกว่า 3 ทศวรรษ ประวัติ ส.ส.เชียงใหม่ สู่ผู้นำฝ่ายค้าน ก่อนยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทย อ้างถูกลดบทบาท-มีผู้มากบารมีล้วงลูก ข่าวการเมือง

ประวัติ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ปิดฉาก 3 ทศวรรษ ลาออกเพื่อไทย รับถูกผู้มากบารมีแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ ร้อง UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เผยเอกสารชี้แจงเงินบริจาค 7000 แผ่น ลั่นชัดเจน ไม่เลอะเทอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่ฐานทัพแก๊งคอลฯ ใหญ่ที่สุดในสีหนุวิลล์ ล้อมรอบด้วยกำแพง-ลวดหนาม ไม่ต่างจากคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟฯ เดินหน้ายื่นถอนที่ดิน “เขากระโดง” เพิ่มอีก 9 แปลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบบรรจุ “วัคซีน PCV” ป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ-ปอดอักเสบ เข้าสปสช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แบค เซ-ฮี” นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว ไลฟ์สไตล์

สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ไอซ์” เสียใจ “ทนายไพศาล” ผิดหวังดราม่า “กันจอมพลัง” ลั่นตรวจสอบไม่สนหน้าไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้กับ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม บันเทิง

ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวรา คราฟต์โซวา ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจต้องรู้ ไลฟ์สไตล์

เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจทุกคนต้องรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิม จี-นา (Jina Kim) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ลำดับที่ 2 ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ คิม จีนา รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ มือปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 13:29 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 13:29 น.
82
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9%

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
Back to top button