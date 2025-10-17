“จิรัฏฐ์” ไม่กังวล นัดแรกคดีใบ สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง ไม่ได้ปลอม
จิรัฏฐ์ ไม่กังวล นัดแรกคดีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของปลอม มีทั้งลายน้ำและตราปั๊ม
จากกรณีที่ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก คดีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ ในวันที่ 17 ต.ค. 68 นั้น
ในวันนี้ นายจิรัฏฐ์ เดินทางมาถึงศาลอาญาในเวลา 08.50 น. พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้เป็นการสืบพยานโจทก์นัดแรก โดยพยานที่จะเข้ามาเบิกความเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ 6 ปาก ซึ่งตนได้เตรียมข้อมูลมาเพื่อซักค้านคร่าว ๆ แล้ว ส่วนฝ่ายจำเลยจะเริ่มสืบพยานในวันที่ 24 ต.ค.นี้ โดยมีตนเป็นพยานแค่ปากเดียว
เมื่อถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่า สด.43 ของตนเองนั้น ออกโดยหน่วยงานราชการไม่ใช่ของปลอม นายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า ตนยืนยันว่าเอกสารใบสด.43 ของตนเป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ตนจริง ๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของปลอม เพราะมีทั้งลายน้ำ ตัวหนังสือ ตราปั๊ม ลายเซ็นของหน่วยงานราชการอยู่ ส่วนเรื่องลายนิ้วมือของตนเองนั้นค่อยไปพิสูจน์กันในชั้นศาล และเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว 1 ปี แต่ทางทหารก็ไม่ได้มานำเอกสารของตนไปตรวจสอบเลย
เมื่อถามว่า เรื่องนี้มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ นายจิรัฏฐ์ กล่าวว่า เมื่อสภาชุดที่ 25 ตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ไม่เคยมีคดีติดตัว แต่พอมาสภาชุดนี้ตนอยู่ในคณะกรรมาธิการทหารได้ 2 ปี มีคดีไปแล้ว 3 คดี ส่วนคดีนี้ตนไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะตนก็ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอน และคดีนี้ไม่น่าจะมีผลต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งของตนในครั้งต่อไป
