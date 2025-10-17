Ace Frehley อดีตมือกีตาร์วง KISS เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี
Ace Frehley อดีตมือกีตาร์ตำนานวงร็อกKISS เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี หลังเกิดอาการเลือดออกในสมอง จากที่ล้มศีรษะกระแทก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เอซ เฟรห์ลีย์ (Ace Frehley) มือกีตาร์นำและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีร็อกระดับตำนานอย่าง KISS เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี ภายหลังจากต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผลกระทบจากที่นายเฟรห์ลีย์หกล้มและเลือดออกในสมอง
โดยทางครอบครัวซึ่งเป็นผู้แจ้งข่าวว่า พวกเขรารู้สึกใจสลายและเศร้าจากการจากไปของนายเฟรห์ลีย์ โดยในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาได้ถูกรายล้อมด้วยความรัก พวกเราจะจดจำวินาทีที่ยอดเยี่ยม เสียงหัวเราะ และเฉลิมฉลองพละกำลังและความใจดีที่เขามอบให้กับคนอื่น พวกเราจะสะท้อนความสำเร็จในชีวิตและความทรงจำของเขาที่อยู่ต่อไป
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายเฟรห์ลีย์ล้มในสตูดิโออัดเพลง และศีรษะกระแทกเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่เขาต้องใส่เครื่องช่วยชีวิตหลังจากมีเลือดออกในสมอง
สำหรับวง KISS นั้น เปิดตัวในปี 2517 และกลายเป็นที่ชื่นชอบกับแฟนๆอย่างรวดเร็ว การแสดงสดสนุกสุดเหวี่ยง การแต่งหน้าแบบขาวดำ และชุดหนัง โดยพวกเขามีผลงานดังมากมายเช่น Rock And Roll All Nite, Detroit Rock City, I Was Made For Lovin’ You เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
