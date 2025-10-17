เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม และพระราชทานเพลิง อดีตพระเอกดัง นาท ภูวนัย โกโบริคนแรกบนจอเงิน ด้านลูกสาว ตู่ จารุศิริ เล่านาทีสูญเสียคุณพ่อไปตลอดการ
เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความโศกเศร้าให้กับทางครอบครัวและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียอย่างกะทันหันของอดีตพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนาน นาท ภูวนัย โกโบริคนแรกบนจอเงิน เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากภาวะน้ำท่วมปอด เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา ในวัย 79 ปี
กำหนดการสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิง นาท ภูวนัย
ในส่วนของกำหนดการสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิง นาท ภูวนัย ทางลูกสาว ตู่ จารุศิริ นักแสดงดังได้โพสต์แจ้งเอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัว tu_jaru โดยพิธีจะจัดขึ้นที่ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
- เวลา 18.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล
วันอาทิตย์ที่ 19 – วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568
- เวลา 18.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศล
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568
- เวลา 18.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศล
- เวลา 19.00 น. เชิญศพสู่ที่พักศพ (บรรจุศพ)
**กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน และพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง**
นอกจากนั้นทางด้านนักแสดงสาว ตู่ จารุศิริ ลูกสาวของอดีตพระเอกดัง นาท ภูวนัย ได้โพสต์เล่านาทีสูญเสียคุณพ่อ ระบุว่า “บอกพ่อว่า อย่าเพิ่งไปไหนนะ ลูกจะรีบกลับมาจากทำงาน แล้วไปหา วันนี้มาแต่เช้า 11:00 เป๊ะ ๆ หัวใจพ่อเต้นช้าลง ความดันเริ่มต่ำ บอกพ่อว่า มาหาแล้วตามสัญญา ไม่ต้องห่วงจะดูแลแม่และครอบครัวให้เอง พ่อรอแม่ก่อนนะ แม่กำลังเดินทางมา พ่อก้อรอแม่จริง ๆ หลังจากนั้น หัวใจพ่อก้อหยุดเต้น คุณหมอเข้ามาวัดชีพจรฟังเสียงหัวใจและบอก คุณพ่อท่านหัวใจหยุดเต้นแล้วนะคะ เหมือนพ่อหลับไป เหนื่อยมากแล้ว สายอะไรไม่รู้เต็มตัวไปหมด เดินทางปลอดภัยนะคะพ่อ จนกว่าเราจะพบกันใหม่ u r my hero my super dad”
อ้างอิงจาก : IG tu_jaru
