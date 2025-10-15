ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมเปิดเสียงผีชายแดน ก่อนดูโหนกระแสวันนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 13:27 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 13:27 น.
สรุปทุกประเด็นร้อน กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมปฏิบัติการเปิดเสียงผี-เสียงเครื่องบิน ที่ชายแดนสระแก้ว สู่เวทีโลกเมื่อกัมพูชาร้อง UN และข้อถกเถียงทางกฎหมาย สงครามจิตวิทยา หรือ การทรมาน
สรุปทุกประเด็นร้อน กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมปฏิบัติการเปิดเสียงผี-เสียงเครื่องบิน ที่ชายแดนสระแก้ว สู่เวทีโลกเมื่อกัมพูชาร้อง UN และข้อถกเถียงทางกฎหมาย สงครามจิตวิทยา หรือ การทรมาน

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจและถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง กรณีปฏิบัติการของ กัน จอมพลัง ที่นำเครื่องเสียงไปเปิด เสียงผี บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จนลุกลามเป็นเรื่องราวระดับนานาชาติ และจะมีการเผชิญหน้ากันในรายการ โหนกระแส วันนี้ (15 ต.ค. 68)

ก่อนจะไปติดตามบทสรุปในรายการ The Thaiger ได้สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไว้ที่นี่

10-13 ต.ค. 68 จุดเริ่มต้น ปฏิบัติการเสียงผี

ทีมงานของ กัน จอมพลัง ได้นำรถเครื่องเสียงไปเปิดเสียงโหยหวนคล้ายเสียงผี สลับกับเสียงเครื่องบิน ที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้และกดดันฝั่งกัมพูชาในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียด

กัน จอมพลัง โผล่โหนกระแส สรุปดราม่า นักสิทธิ
โหนกระแส

11-12 ต.ค. 68 เรื่องถึง UN – นักสิทธิฯ ออกโรงเตือน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ให้ตรวจสอบการกระทำดังกล่าว ขณะที่ สว. อังคณา นีละไพจิตร ได้ออกมาโพสต์เตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจเข้าข่าย ‘การทรมานทางจิตวิทยา’ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

กัน จอมพลัง ชี้แจง ปมคลิปผี
โหนกระแส

14 ต.ค. ข้อถกเถียงทางกฎหมายและสังคม

เกิดการถกเถียงในสังคมเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการทำ ‘สงครามจิตวิทยา’ ที่ไม่ผิดกฎหมาย ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย นายวัส ติงสมิตร อดีตประธาน กสม. ให้ความเห็นว่ายังไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐาน ‘ทรมาน’ เพราะผู้กระทำไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

กันจอมพลัง อธิบาย ปมคลิปผี
โหนกระแส

จากความขัดแย้งที่บานปลาย ทำให้รายการโหนกระแสได้เชิญคู่กรณีมาพูดคุยในหัวข้อ ‘งานเข้ากันจอมพลัง!!! นักสิทธิฯตำหนิไม่เหมาะสม ปมเปิดเสียงผี’ ซึ่งต้องจับตาดูว่าแต่ละฝ่ายจะนำเสนอข้อมูลและหลักการของตนเองอย่างไร และบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงในทิศทางไหน

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

