MRT สายสีน้ำเงินขัดข้อง ระหว่างสุขุมวิท-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
MRT สายสีน้ำเงินขัดข้อง ระหว่างสุขุมวิท-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาจทำให้บางสถานีล่าช้าสะสม 10 นาที ขอให้เผื่อเวลาเดินทาง
เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro แจ้งถึงเหตุรถไฟใต้ดินขัดข้องว่า “17/10/68 08.20
MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้อง ระหว่างสถานีสุขุมวิทถึงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปลายทางสถานีหลักสอง ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านครับ”
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ทางเพจได้แจ้งถึง MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้อง เช่นกันเมื่อเวลาประมาณ 6.55 น.
จากการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ TheThaiger ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเล่าว่า “บอกขัดข้อง ขยับไม่ถึง 5 นาที จอดหยุดระหว่างสถานี เริ่มรู้สึกว่าเป็นตั้งแต่ สถานีห้วยขวาง”
