นักร้องดัง ประกาศล้มละลาย หลังธุรกิจร้านอาหารขาดทุนหนักจากพิษโควิด-19

หง จุนหยาง (Hong Junyang) นักร้องชื่อดังชาวสิงคโปร์ ประกาศเป็นบุคคลล้มละลาย หลังธุรกิจร้านอาหาร ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือ’ ขาดทุนอย่างหนักจากพิษโควิด-19
นับเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งใหญ่ของคนในวงการบันเทิงที่หันมาจับธุรกิจ เมื่อ หง จุนหยาง (Hong Junyang) นักร้องชื่อดังชาวสิงคโปร์ วัย 44 ปี ซึ่งแจ้งเกิดจากเวทีประกวด “Project SuperStar” ของสิงคโปร์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ยื่นขอล้มละลาย” แล้ว
หง จุนหยาง เปิดเผยถึงสาเหตุของการล้มละลายในครั้งนี้ว่า “เกิดจากเรื่องหนี้สินที่สะสมจากการทำธุรกิจร้านอาหารเครือ The Original Boat Noodle ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของไทยที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วสิงคโปร์ ดันเกิดปัญหาขาดทุนอย่างหนักตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 จนต้องปิดกิจการลงในทุกสาขา”
ไม่ใช่เพียงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นที่ขาดทุน แต่ธุรกิจร้านอาหารอื่น ๆ ที่ หง จุนหยาง เคยลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารเกาหลี, ร้านอาหารอินเดีย และคาเฟ่ ก็ประสบปัญหาขาดทุน จนปิดตัวลงเช่นเดียวกัน
แม้จะล้มเหลวทางธุรกิจจนถึงขั้นล้มละลาย แต่ หง จุนหยาง ก็ยังคงมีกำลังใจที่ดีและพร้อมจะเดินหน้าต่อไป เจ้าตัวเปิดใจว่า แม้ว่าทางครอบครัวและเพื่อนสนิทพยายามที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือ แต่เขาก็เลือกที่จะเผชิญปัญหาและต่อสู้กับมันด้วยตัวเอง “ผมคิดว่าผมควรรับผิดชอบและเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้อง” หง จุนหยาง กล่าว
ปัจจุบัน หง จุนหยาง (Hong Junyang) ยังคงไม่ทิ้งความฝันด้านดนตรี ถึงแม้ว่าเขาจะกลายเป็นบุคคลล้มละลาย แต่เขาก็ยังยิ้มสู้เดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลก JJ20 ด้วยการขึ้นเวทีรับหน้าที่เป็นนักร้องคอรัสให้กับซูเปอร์สตาร์ดังอย่าง “JJ Lin” (หลินจวิ้นเจี๋ย)
อ้างอิงจาก : cnalifestyle.channelnewsasia
