สส.ไอซ์ จวก มีขบวนการล้ม บำนาญสูตรใหม่ ชี้แก้เกมคนสลับ ม.33-39 ได้เงินเพิ่ม 40-60%

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 11:03 น.
81
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จากพรรคประชาชน ได้อัดคลิปวิดีโอชี้แจงเกี่ยวกับ บำนาญสูตรแคร์ ซึ่งเป็นแนวทางการคำนวณบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ พร้อมระบุว่ากำลังมีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่จะล้มสูตรบำนาญนี้ด้วยเหตุผลทางการเมือง

สส.ไอซ์ อธิบายว่าสูตรบำนาญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีปัญหาความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนบางกลุ่ม เนื่องจากคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (5 ปีสุดท้าย) เท่านั้น

ปัญหาที่พบในบำนาญสูตรเก่า
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ปัญหานี้กระทบหนักกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานส่งเงินสมทบในฐานเงินเดือนสูงมานาน แต่ในช่วงท้ายของชีวิตการทำงานอาจตกงานหรือลาออก แล้วเปลี่ยนมาส่ง มาตรา 39 ด้วยตนเองซึ่งมีฐานเงินเดือนต่ำกว่ามาก ทำให้เงินบำนาญที่ควรจะได้รับลดลงไปกว่า 50%

สำหรับบำนาญสูตรใหม่ จะยกเลิกการคำนวณจาก 5 ปีสุดท้าย แต่จะนำ เงินสมทบที่เคยส่งมาทั้งหมดตลอดชีวิต มาคำนวณเป็นเงินบำนาญ พร้อมทั้งปรับอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

มีขบวนล้ม บำนาญสูตรแคร์
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ใครได้ประโยชน์บ้าง?

  • ผู้รับบำนาญปัจจุบัน ประมาณ 6 แสนคน จะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้น
  • ผู้ที่คำนวณแล้วได้น้อยลง จะยังได้รับเงินเท่าเดิม ไม่มีการลดเงิน
  • กลุ่มที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือ ผู้ที่ส่งสลับระหว่างมาตรา 33 และ 39 ซึ่งจะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นทันที 40-60%

สส.ไอซ์ ได้ทิ้งท้ายเชิญชวนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ส่งประกันสังคมและจะได้รับประโยชน์จากสูตรใหม่นี้ เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำประชาพิจารณ์ เพื่อช่วยกันผลักดันไม่ให้สูตรบำนาญที่เป็นธรรมนี้ถูกล้มไป

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

