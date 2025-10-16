“วรา จันทร์มณี” เขียนถึง “พี่หนุ่ม” ตำหนิการทำหน้าที่สื่อ คำนึงแต่กระแส
วรา จันทร์มณี เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง พี่หนุ่ม กรรชัย ตำหนิการทำหน้าที่สื่อ คำนึงแต่กระแส เสนอคนที่ไม่เห็นด้วยกับ กัน จอมพลัง ออกรายการด้วย
นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงรายการโหนกระแส ประจำวันที่ 15 ต.ค. 68 ระบุว่า “จดหมายเปิดผนึกถึง คุณกรรชัย กำเนิดพลอย
การที่คุณอังคณาไม่รับเชิญไปหรือไม่รับสาย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเรื่องปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องรอบคอบในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่การโต้วาทีที่จะเอาชนะคะคานกันเพื่อเรียกความนิยมหรือเรียกกระแสคนดู
สิ่งที่ทุกคนในรายการโหนกระแสวันนี้พยายามโจมตีคุณอังคณาในฐานะ “นักสิทธิฯ” และเรียกร้องต่างๆ นานา คุณกรรชัยคงลืมไปว่าคุณอังคณาเป็น สว. ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี และเธอก็มีสิทธิที่จะพูดในเรื่องหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งตามความพร้อมและข้อจำกัดของเธอ เหมือนเช่นเดียวกับคุณกรรชัยที่เคยถูกเรียกร้องจากสังคมให้พูดทุกเรื่อง คุณก็ไม่ได้พูดทุกเรื่อง ￼ถึงกับเคยออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ
สิ่งที่สมควรตำหนิการทำหน้าที่สื่อของคุณกรรชัยในวันนี้ก็คือคุณกรรชัยไม่ได้มีจรรยาบรรณหรือมาตรฐานของสื่อที่ดี โดยคำนึงถึงเพียงแค่กระแส บุคลากรที่เชิญมาอย่าง กัน จอมพลัง หรือมัลลิกา ไม่ได้มีวุฒิภาวะ สถานะ หรือหน้าที่ที่เป็นทางการ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่คุณกรรชัยกลับเปิดพื้นที่ให้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มาสร้างความสับสนและเรียกกระแสจากประชาชน
สิ่งที่สังคมควรตั้งคำถามก็คือ
1. กัน จอมพลัง เป็นใครถึงมีสิทธิไปดำเนินการต่างๆ ที่ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม โดยทหารและรัฐบาลมีท่าทีสนับสนุน
2. ใช่หรือไม่ว่า กัน จอมพลัง เป็นตัวแทนของฝ่ายยึดกุมอำนาจรัฐไปปฏิบัติการในสิ่งที่ทหารหรือรัฐบาลทำไม่ได้ โดยมีเป้าหมายบางอย่าง เช่น การปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมเพื่อให้มีผลไปยังเรื่องต่างๆ เช่น การเรียกร้องความสนใจเพื่อกลบกระแสบางอย่าง การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือก สสร. ฯ ซึ่งการปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมส่งผลประโยชน์ต่อฝ่ายอนุรักษ์นิยม
3. ข้อ 2 เป็นสิ่งที่คุณกรรชัยควรตั้งคำถามมากกว่าว่าใช่หรือไม่ว่ากัน จอมพลัง ได้รับไฟเขียวจากทหารหรือรัฐบาล และธรรมนัสสนับสนุนอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ (การที่ สส.ไอซ์ รักชนก พูดถึงกันและธรรมนัส สังคมไทยควรเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว) อยากถามคุณกรรชัยว่า สิ่งที่กันทำเหมาะสมแล้วจริงหรือ เขาเข้าไปดำเนินการต่างๆ ทีส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของประเทศ ได้อย่างไร
4. การที่รายการนำชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือ แล้วยกเรื่องการสูญเสียลูก พุ่งเป้าถามคุณอังคณา ขอถามว่าหน้าที่แก้ปัญหาและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นหน้าที่ของใคร คุณอังคณาหรือนายกรัฐมนตรี/รัฐบาล
5. การที่สื่อมวลชนอย่างคุณกรรชัยออกมาแสดงท่าทีเข้าข้างการกระทำของ กัน จอมพลัง ซึ่งเป็นพลเรือนที่ไม่ได้มีสิทธิชอบธรรมทางกฏหมาย ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ ไม่เป็นทหาร ไม่ได้เป็นรัฐบาล ถูกต้องแล้วหรือ คุณกรรชัยรับงานใครหรือไม่
6. ที่แย่ที่สุดคือการที่มัลลิกากล่าวถึงสามีของคุณอังคณาอย่างไร้มารยาท ทนายสมชาย นีลไพจิตร เป็นทนายความที่ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเสียสละ และถูกอุ้มหายอย่างไม่เป็นธรรม มัลลิกาควรให้เกียรติทนายสมชายมากกว่านี้
ผมอยากให้รายการโหนกระแสและคุณกรรชัยเข้าใจถึงบทบาท และข้อจำกัดของสื่อมวลชนว่าไม่ควรชักนำสังคมไปสู่ความขัดแย้ง หรือความเข้าใจที่ไม่รอบด้าน และควรรอบคอบในการพูดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ชายแดน แต่ผลกระทบจะรวมมาถึงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของประเทศทั้งหมดไปจนถึงการค้าการลงทุน และภาวะทางเศรษฐกิจ
ข้อเสนอของผม ในเมื่อรายการโหนกระแสเชิญ กัน จอมพลัง และมัลลิกา มาได้ ก็ควรเปิดพื้นที่เชิญคุณอังคณา นีลไพจิตร คุณสุณัย ผาสุข และอาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ หรือท่านอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับการจอมพลัง มาด้วย เพื่อชี้แจงโต้แย้งในประเด็นที่ถูกกล่าวหา และนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคม
สิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักก็คือเหตุที่ประเทศไทยไม่เจริญก็เพราะถูกกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมยึดกุมอยู่ ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงระบบราชการที่ล้าหลัง จนประเทศมีเหลื่อมล้ำมากที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก หนี้สินครัวเรือนเกินมาตรฐานโลก สื่อมวลชนไม่ควรไปเป็นเครื่องมือของเครือข่ายกลุ่มอำนาจรัฐประหารหรือกลุ่มอำนาจไทยเทา
สุดท้าย สิ่งที่คุณกรรชัยควรระวังคือ ไม่ควรทำตัวเป็น “ศาลเตี้ย” ชี้ถูกชี้ผิดคนไปทั่ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วรา” อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ “อังคณา” ออกรายการ
- ของขึ้น! กลางโหนกระแส ซัดเดือดกลุ่มนักสิทธิฯ กันจอมพลัง ถามรู้ไหมสะเก็ดทะลุแก้มพ่อ เจาะกะโหลกลูก 8 ขวบ
- ย้อนไทม์ไลน์ กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมเปิดเสียงผีชายแดน ก่อนดูโหนกระแสวันนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: