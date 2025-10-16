ข่าว

“วรา จันทร์มณี” เขียนถึง “พี่หนุ่ม” ตำหนิการทำหน้าที่สื่อ คำนึงแต่กระแส

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 08:10 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 08:10 น.
วรา จันทร์มณี เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง พี่หนุ่ม กรรชัย ตำหนิการทำหน้าที่สื่อ คำนึงแต่กระแส เสนอคนที่ไม่เห็นด้วยกับ กัน จอมพลัง ออกรายการด้วย

นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงรายการโหนกระแส ประจำวันที่ 15 ต.ค. 68 ระบุว่า “จดหมายเปิดผนึกถึง คุณกรรชัย กำเนิดพลอย

การที่คุณอังคณาไม่รับเชิญไปหรือไม่รับสาย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเรื่องปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องรอบคอบในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่การโต้วาทีที่จะเอาชนะคะคานกันเพื่อเรียกความนิยมหรือเรียกกระแสคนดู

สิ่งที่ทุกคนในรายการโหนกระแสวันนี้พยายามโจมตีคุณอังคณาในฐานะ “นักสิทธิฯ” และเรียกร้องต่างๆ นานา คุณกรรชัยคงลืมไปว่าคุณอังคณาเป็น สว. ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี และเธอก็มีสิทธิที่จะพูดในเรื่องหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งตามความพร้อมและข้อจำกัดของเธอ เหมือนเช่นเดียวกับคุณกรรชัยที่เคยถูกเรียกร้องจากสังคมให้พูดทุกเรื่อง คุณก็ไม่ได้พูดทุกเรื่อง ￼ถึงกับเคยออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่สมควรตำหนิการทำหน้าที่สื่อของคุณกรรชัยในวันนี้ก็คือคุณกรรชัยไม่ได้มีจรรยาบรรณหรือมาตรฐานของสื่อที่ดี โดยคำนึงถึงเพียงแค่กระแส บุคลากรที่เชิญมาอย่าง กัน จอมพลัง หรือมัลลิกา ไม่ได้มีวุฒิภาวะ สถานะ หรือหน้าที่ที่เป็นทางการ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่คุณกรรชัยกลับเปิดพื้นที่ให้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มาสร้างความสับสนและเรียกกระแสจากประชาชน

สิ่งที่สังคมควรตั้งคำถามก็คือ

1. กัน จอมพลัง เป็นใครถึงมีสิทธิไปดำเนินการต่างๆ ที่ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม โดยทหารและรัฐบาลมีท่าทีสนับสนุน

2. ใช่หรือไม่ว่า กัน จอมพลัง เป็นตัวแทนของฝ่ายยึดกุมอำนาจรัฐไปปฏิบัติการในสิ่งที่ทหารหรือรัฐบาลทำไม่ได้ โดยมีเป้าหมายบางอย่าง เช่น การปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมเพื่อให้มีผลไปยังเรื่องต่างๆ เช่น การเรียกร้องความสนใจเพื่อกลบกระแสบางอย่าง การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือก สสร. ฯ ซึ่งการปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมส่งผลประโยชน์ต่อฝ่ายอนุรักษ์นิยม

3. ข้อ 2 เป็นสิ่งที่คุณกรรชัยควรตั้งคำถามมากกว่าว่าใช่หรือไม่ว่ากัน จอมพลัง ได้รับไฟเขียวจากทหารหรือรัฐบาล และธรรมนัสสนับสนุนอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ (การที่ สส.ไอซ์ รักชนก พูดถึงกันและธรรมนัส สังคมไทยควรเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว) อยากถามคุณกรรชัยว่า สิ่งที่กันทำเหมาะสมแล้วจริงหรือ เขาเข้าไปดำเนินการต่างๆ ทีส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของประเทศ ได้อย่างไร

4. การที่รายการนำชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือ แล้วยกเรื่องการสูญเสียลูก พุ่งเป้าถามคุณอังคณา ขอถามว่าหน้าที่แก้ปัญหาและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นหน้าที่ของใคร คุณอังคณาหรือนายกรัฐมนตรี/รัฐบาล

5. การที่สื่อมวลชนอย่างคุณกรรชัยออกมาแสดงท่าทีเข้าข้างการกระทำของ กัน จอมพลัง ซึ่งเป็นพลเรือนที่ไม่ได้มีสิทธิชอบธรรมทางกฏหมาย ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ ไม่เป็นทหาร ไม่ได้เป็นรัฐบาล ถูกต้องแล้วหรือ คุณกรรชัยรับงานใครหรือไม่

6. ที่แย่ที่สุดคือการที่มัลลิกากล่าวถึงสามีของคุณอังคณาอย่างไร้มารยาท ทนายสมชาย นีลไพจิตร เป็นทนายความที่ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเสียสละ และถูกอุ้มหายอย่างไม่เป็นธรรม มัลลิกาควรให้เกียรติทนายสมชายมากกว่านี้

ผมอยากให้รายการโหนกระแสและคุณกรรชัยเข้าใจถึงบทบาท และข้อจำกัดของสื่อมวลชนว่าไม่ควรชักนำสังคมไปสู่ความขัดแย้ง หรือความเข้าใจที่ไม่รอบด้าน และควรรอบคอบในการพูดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ชายแดน แต่ผลกระทบจะรวมมาถึงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของประเทศทั้งหมดไปจนถึงการค้าการลงทุน และภาวะทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอของผม ในเมื่อรายการโหนกระแสเชิญ กัน จอมพลัง และมัลลิกา มาได้ ก็ควรเปิดพื้นที่เชิญคุณอังคณา นีลไพจิตร คุณสุณัย ผาสุข และอาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ หรือท่านอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับการจอมพลัง มาด้วย เพื่อชี้แจงโต้แย้งในประเด็นที่ถูกกล่าวหา และนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคม

สิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักก็คือเหตุที่ประเทศไทยไม่เจริญก็เพราะถูกกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมยึดกุมอยู่ ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงระบบราชการที่ล้าหลัง จนประเทศมีเหลื่อมล้ำมากที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก หนี้สินครัวเรือนเกินมาตรฐานโลก สื่อมวลชนไม่ควรไปเป็นเครื่องมือของเครือข่ายกลุ่มอำนาจรัฐประหารหรือกลุ่มอำนาจไทยเทา

สุดท้าย สิ่งที่คุณกรรชัยควรระวังคือ ไม่ควรทำตัวเป็น “ศาลเตี้ย” ชี้ถูกชี้ผิดคนไปทั่ว

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

