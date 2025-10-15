“วรา” อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ “อังคณา” ออกรายการ
“วรา จันทร์มณี” ซัด โหนกระแส ใช้ตรรกะมั่ว หลังเชิญ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้หนุ่ม กรรชัย ให้เชิญสว.อังคณา และผู้เห็นต่างมาร่วมรายการเพื่อให้มีพื้นที่สื่อเท่ากัน
15 ตุลาคม 2568 นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง โพสต์เฟซบุ๊ก ในระหว่างที่รายการโหนกระแส กำลังออกอากาศ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ กัน จอมพลัง ได้นำเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผี เพื่อกดดันชาวกัมพูชา ซึ่งกัน จอมพลัง ได้มาออกในรายการ และไม่มี นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา มาร่วมในรายการด้วย
ทางรายการจึงต้องการที่จะโฟนอิน หรือติดต่อผ่านมายังรายการ ด้านนายวราจึงมองว่าควรเชิญทั้งนางอังคณาและคนอื่น ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับ กัน จอมพลัง ร่วมออกรายการด้วย
นายวรา ระบุว่า “เมื่อสักครู่ กรรชัย กำเนิดพลอย พูดในรายการโหนกระแสว่าโทรหาคุณอังคณา คุณอังคณาไม่รับสาย ผมว่าโหนกระแสวันนี้ใช้ตรรกะมั่วมาก และทางที่ดีคุณควรเชิญคุณอังคณา คุณสุนัย ที่ถูกพาดพิง และคนอื่นๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกัน จอมพลัง ไปออกรายการเพื่อให้ได้รับพื้นที่สื่อเท่ากัน ช่วยแชร์ให้ถึงกรรชัยหน่อยครับ”
