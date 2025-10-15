“กัน จอมพลัง” ฟาด “อังคณา” ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว
“กัน จอมพลัง” ซัดกลับ “อังคณา” กลางโหนกระแส ลั่น อย่าทำเป็นน้ำเต็มแก้ว ท่านไม่รู้หน้างานจริง ชาวบ้านโกรธแค้น ทำอะไรไม่ได้
15 ตุลาคม 2568 ในรายการโหนกระแส นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ “กัน จอมพลัง” กล่าวในรายการต่อกรณีที่ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา วิพากษ์วิจารณ์และเตือนว่าการที่นำเครื่องเสียงไปที่บ้านหนองบ้าน โดยการเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงผี เพื่อกดดันชาวกัมพูชาที่ไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว
กัน จอมพลัง กล่าวว่า “อันนี้เป็นคำพูดที่คนไม่รู้หน้างานจริง ๆ เวลาเปิด คุณบอกว่าเปิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน เขาไม่อยู่หน้างาน เขาไม่รู้ ถ้าพูดจากในห้องแอร์ผมก็พูดได้ สองสามชั่วโมงเปิดทีนึง ไม่ได้เปิดลากทั้งวันทั้งคืน ตอนที่จะทำภารกิจเราก็แค่เปิด
ส่วนอีกอันที่บอกว่าสัมพันธ์อันดีของชาวบ้าน ชาวบ้านถ้าไม่ห้าม ผมไม่ห้าม ก็ถือไม้เข้าไปฟาดฝั่งนู้นกันหมดแล้ว ตรงนู้นเขาแค้นมาก ชาวบ้านที่สระแก้วเขาแค้นมาก เพราะว่าบางคนจะเข้าไปทำมาหากินที่ตรงนู้น เอาแล้วเขมรถือปืนออกมาแล้ว มาไล่ชาวบ้านไทย ทั้ง ๆ ที่ก็เป็นที่เขา
แถมฝั่งนู้นกำนันลีวางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลของเขมร ใครจะเข้าไปทำมาหากินต้องผ่านกำนันลีอีก กลายเป็นกดชาวบ้านเขาอีก ชาวบ้านเราจะไปทำงาน ต้องไปขออนุญาตกำนันลี ใช่เรื่องไหม กำนันลีก็เป็นเหมือนตัวเดินให้กับทหารเขมรฝั่งนู้น เป็นคนเขมร เขมรจะเล่น 3 สเต็ปคือจะมีทหาร ใช้ชาวบ้าน และก็ใช้ส่วนกลาง
อันนี้จะเป็นคนเดินชาวบ้าน ก็ทำให้ชาวบ้านตรงนู้นมีความโกรธแค้น ทำอะไรก็ไม่ได้ แล้วก็วันนี้ ความคิดเห็นนี้มีนักวิชาการคนอื่นออกมาเห็นต่างจากท่านเยอะแยะเลยด้วย เพราะนี่ผมเห็นท่านออกมาไม่กี่คน แต่คนที่เห็นต่างท่านเยอะมาก แต่ผมได้ฟังในรายการนึงที่ท่านบอกว่า เขารู้อยู่แล้วว่าการที่ออกมาแบบนี้ จะต้องมีคนออกมาไอนี่เขา ก็จะต้องมี IO พอเข้าไปดูก็ไม่ใช่คนจริง ๆ
กลายเป็นว่าส่วนตัวผม โอเคท่านให้ความคิดเห็นผม ผมรับฟังท่าน แต่ผมก็อยากให้ท่านรับฟังคนอื่นบ้าง ท่านก็รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วย ไม่ใช่ใครพูดแล้วก็บอกว่าเป็น IO คนที่ดูโหนกระแสตอนนี้เป็น IO ไหม แล้วคนอื่น ๆ ที่ออกมาพูด ผมเชื่อว่าไม่ได้น้อยกว่าท่านเลย เรื่องความสามารถ แต่ละคนเป็นความมั่นคงบ้าง เคยผ่านเรื่องสิทธิมนุษยชนมาบ้าง กลับมองเห็นต่างจากท่าน
คนพวกนั้นไม่ได้เก่งน้อยกว่าท่าน วันนี้สิ่งที่อยากจะฝากคือถ้าท่านอยากจะสอนคนอื่น อยากจะแนะนำคนอื่น ท่านก็ต้องพร้อมรับฟังคนอื่น อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว”
