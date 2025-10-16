บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย
ระเบิดหน้าร้านน้ำชามนราธิวาส ใกล้วัดยี่งอ เป็นเหตุให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 8 ราย คาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้
เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าร้านน้ำชาพี่นี หมู่ 1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ห่างจากวัดยี่งอเล็กน้อย เมื่อช่วงเวลาประมาณเกือบ 9.00 น. เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่รีบลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลยี่งอโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง ผกก.สภ.ยี่งอ สั่งระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่และเรียกชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบหาหลักฐานพร้อมเร่งไล่ล่าคนร้ายที่หลบหนี
เบื้องต้นคาดว่าเป็นการลอบโจมตีเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะนี้พื้นที่โดยรอบยังถูกตรึงกำลังเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำต่อไป
ขณะที่รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บมีดังนี้
1. ร.ต.อ.ซาการี ยาลอเถาะ
2. ส.ต.ต.อดุลย์ ดอเลาะ
3. ส.ต.ต.อามีน มะดิง
4. นายอาซาน ดือราแม
5. นายอัลอามาน เจ้ะแล
6. นางรอเมาะ ตะเล็งปะลา
7. นายไพล ไม่ทราบนามสกุล
8. นางสุนีลา เจ่ะแล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาคใต้ป่วน ระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี เจ็บ 2 ราย
- “อันวาร์” เผยพร้อมเป็น “คนกลาง” ดับไฟชายแดนภาคใต้ ยุติความรุนแรง
- สั่งจำคุกตลอดชีวิต สองคนร้ายลอบยิง-ปาระเบิดใส่ระเบิดฐาน นปพ.นราธิวาส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: