ไม่รอด! เจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว พนง.หนุ่มเตะแมวปลิว ล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาล
ความคืบหน้ากรณีคลิปไวรัลชายตั้งกล้องเตะแมว ล่าสุดร้านเจ้เล้งออกแถลงการณ์ปลดพ้นสภาพพนักงานทันที ด้าน WDT แจ้งกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้
จากกรณีคลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจที่ชายคนหนึ่งตั้งกล้องถ่ายขณะเตะแมวจนตัวปลิวและนำมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยชายผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพนักงานของร้าน ‘เจ้เล้ง’ ได้ถูก ไล่ออกพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว และถูกนำตัว ขึ้นศาลแขวงดอนเมืองในวันนี้ (10 ต.ค. 68)
“บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ (ร้านเจ้เล้ง) ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการต่อกรณีการทารุณสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนและรับไม่ได้กับการทารุณกรรมต่อสิ่งมีชีวิตใด ๆ ทุกกรณี จึงเรียนแจ้งว่า นายสรุศักดิ์ ศรีขันชมา พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นับจากนี้ การกระทำใด ๆ ของบุคคลดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”
ข่าวดีคือ น้องแมวที่ถูกทำร้ายในคลิป ปลอดภัยดี โดยมีอาการตกใจแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตตามข่าวลือ ขณะนี้อดีตแฟนสาวของผู้ก่อเหตุได้รับน้องแมวไปดูแลและนำส่งคลินิกเพื่อตรวจร่างกายแล้ว
เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลหลังจากผู้ก่อเหตุโพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นท้าทาย “ขออนุญาตคนรักแมวนะครับ” ทำให้โซเชียลช่วยกันตามหาตัวจนทราบว่าเป็นพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงของร้านเจ้เล้ง
ต่อมา บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ (ร้านเจ้เล้ง) ได้ออกแถลงการณ์ประกาศให้พนักงานคนดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที โดยย้ำว่าบริษัท “ไม่สนับสนุนการกระทำทารุณกรรมสัตว์ทุกรูปแบบ”
ด้าน มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียน ได้เข้าแจ้งความและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนนำไปสู่การนำตัวผู้ก่อเหตุส่งฟ้องศาลแขวงดอนเมืองในวันนี้ ซึ่งต้องรอติดตามผลคำพิพากษาต่อไป
