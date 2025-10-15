ข่าว

มือบอนป่วน! แก้ประวัติ สว.อังคณา ใส่ข้อมูลเท็จ “เกิดที่เขมร” ล่าสุด กลับเป็นปกติแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 17:04 น.
เกิดเหตุผู้ไม่หวังดีแก้ไขหน้าวิกิพีเดียของ สว.อังคณา ล่าสุดอาสาสมัครแก้ไขกลับคืนพร้อมล็อกหน้าเพจแล้ว ชี้การกระทำอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

ตรวจพบผู้ไม่หวังดี แก้ไขหน้าวิกิพีเดียของ สว.อังคณา ล่าสุด อาสาสมัครแก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้ว ชี้ การกระทำอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ. คอมฯ

เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์วันนี้ (15 ต.ค. 68) เมื่อโลกโซเชียลมีการแชร์หน้าของเว็บไซต์สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย (Wikipedia) ของ สว.อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภาและนักสิทธิมนุษยชนคนสำคัญ ซึ่งถูกผู้ไม่หวังดีเข้าไปแก้ไขบิดเบือนข้อมูลและใส่ข้อความเชิงเหยียดเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นการแก้ข้อมูลของเจ้าตัวว่า

“อังคณาเกิดที่จังหวัดปอยเปต สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยปอยเปต168 เรียนจบมาผันตัวเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่…” เป็นต้น

หลักฐานว่ามีคนเข้าไปแก้ไขประวัติ สว.อังคณา 2025
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มีผู้ดูแลเข้าไปทำการแก้ไขกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วแล้ว

สำหรับการกระทำเช่นนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยสามารถมองได้ 2 กรณี คือ หากการกระทำนั้นมุ่งโจมตีให้ตัวบุคคลเสียชื่อเสียง จะเข้าข่ายความผิดฐาน “หมิ่นประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา แต่หากข้อมูลเท็จนั้นน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อประชาชน ก็อาจเข้าข่ายความผิดตาม “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ” ซึ่งมีโทษรุนแรงกว่า

แม้เหตุการณ์นี้จะแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่รวดเร็วของกลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลวิกิพีเดีย แต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้อ่านเช่นกัน หากไม่แน่ใจในข้อมูลใดๆ เราสามารถกดที่เมนู ดูประวัติ (View history) บนหน้าวิกิพีเดีย เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าบทความเพิ่งถูกแก้ไขด้วยข้อมูลที่น่าสงสัยหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน้าวิกิพีเดียของคุณอังคณาจะกลับคืนสู่ภาวะปกติและมีการป้องกันการแก้ไขแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้สังคมได้ขบคิดต่อไป เกี่ยวกับมาตรการรับมือข้อมูลเท็จและการใช้พื้นที่ออนไลน์เพื่อโจมตีบุคคลสาธารณะ

ประวัติกลับเป็นเหมือนเดิมแล้ว
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

