“อนุทิน” ขอสื่ออย่าถามรายละเอียด นายกไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ไม่ขวางปราบสแกมเมอร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 09:26 น.
อนุทิน ขอสื่ออย่าถามรายละเอียด นายกไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ยืนยันไม่ขวางปราบสแกมเมอร์ ดำเนินการอยู่ตลอด ภาพรวมคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนกำหนดเดินทางไปยัง สปป.ลาว ว่าวันนี้เป็นการเดินทางเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศมีอยู่ ทั้งด้านพลังงาน ความมั่นคง การค้า รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมยืนยันว่า หนึ่งในเรื่องหลักที่หารือ คือประเด็นการปราบปรามสแกมเมอร์ โดยชี้ว่าเรื่องนี้ถือเป็นภาพรวมอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามนายอนุทินว่าประเทศไทยมีแนวทางที่จะไปเสนอเรื่องนี้หรือไม่ โดยนายอนุทินตอบว่า “ผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามในรายละเอียด ต้องถามในเรื่องของกรอบ ถามในเรื่องนโยบาย ถามรายละเอียดแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ นายกไม่ได้รู้ทุกเรื่อง”

ส่วนที่มีกำหนดการจะหารือทางโทรศัพท์กับนายอี แจ-มยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่เวียงจันทน์ในวันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มีการนัดหมายกัน เป็นการหารือกัน ถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ซึ่งจะมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะมีการพูดคุยเรื่องของสแกมเมอร์หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบัน

เมื่อถามว่าภาพรวมการปราบปรามสแกมเมอร์ถือว่าดีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้การพูดคุยในทุกๆ ด้าน มีความคืบหน้าไปในทางที่ดี

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะสามารถกวาดล้างได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า พอหยุดแล้ว ก็ลงรายละเอียดอีก ใจเย็นๆ

ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจจะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทำให้การปราบปรามนั้นติดขัด นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เคยมีติดขัด จริงๆ แล้ว เรามีการปราบปรามสแกมเมอร์อยู่แล้ว ฝ่ายตำรวจก็ดำเนินการอยู่ตลอด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ทำเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ได้ทำตามกระแส

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

