หวยออมสิน 16/10/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี รางวัลที่ 1

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 11:49 น.
209
ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ งวดวันที่ 16 ต.ค. 68 (16/10/68) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ทุกประเภทที่นี่

ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ งวดวันที่ 16 ต.ค. 68 (16/10/68) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ทุกประเภทที่นี่

เตรียมลุ้นรางวัลใหญ่กันอีกครั้ง กับการประกาศผล สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) รางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 10,000,000 บาท (10 ล้านบาท) ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งธนาคารออมสินจะทำการถ่ายทอดสดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ทีมข่าว The Thaiger เตรียมพร้อมเกาะติดสถานการณ์และจะอัปเดตผลรางวัลให้ทุกท่านทราบทันทีที่ประกาศ ขอให้ผู้ถือสลากทุกท่านโชคดี

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

รอผล

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

รอผล

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

รอผล

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

รอผล

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

รอผล

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท

รอผล

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท

รอผล

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท

รอผล

ตรวจหวยออมสิน ย้อนหลัง งวด วันที่ 16/9/68

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • งวดที่ 618 ช 9421278

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 609 R 8258353

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 0774614 5164404 3769589 0444111 6110264

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 1504392 6126144 0799576 3900809 1287872
  • 3710991 8491793 5924137 8976251 8197642

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • 3410168 5618231 6369591 3934009 7808776
  • 8884243 0916846 1484476 8079194 9407021
  • 7767312 2855707 4542278 3108419 7347752

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 200 บาท

  • 5784

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 80 บาท

  • 139

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง อันดับละ 30,000 บาท

  • 1787025 2086440 1931218 1994987 2029968

ช่องทางตรวจผลสลากออมสิน

ประชาชนผู้ถือสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตามช่องทางทั้งเว็บไซต์ทางการธนาคารออมสิน ถือเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุด สามารถกรอกเลขสลากเพื่อตรวจรางวัลได้โดยตรงที่หน้า ตรวจรางวัลสลากออมสิน และ Facebook 9 MCOT > คลิกรับชม

