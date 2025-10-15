ร้านค้าสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอกี่วันอนุมัติ? เปิดไทม์ไลน์ วิธีเช็กสถานะ

ไขข้อสงสัยสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าใหม่ รอผลประมาณ 3 วัน ส่วนร้านค้าเดิมแค่กดยืนยันในแอปถุงเงิน
สำหรับ ร้านค้าใหม่ ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้องที่จุดบริการ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีเมนู คนละครึ่งพลัส ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ให้ท่านกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
ส่วน ร้านค้าเดิม ที่เคยเข้าร่วมโครงการในเฟส 5 มาก่อน ไม่ต้องสมัครใหม่ เพียงรอให้แบนเนอร์โครงการปรากฏในแอปฯ ถุงเงิน จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขก็สามารถเข้าร่วมได้ทันที
กรณีไหนที่อาจใช้เวลานานกว่าปกติ?
สำหรับกิจการที่ต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการเป็นพิเศษ เช่น ร้านนวด, สปา, หรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ อาจใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า 3 วัน เนื่องจากต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
วิธีตรวจสอบสถานะการสมัคร
ท่านสามารถติดตามผลการสมัครได้ 2 ช่องทางหลัก คือ 1. ตรวจสอบในแอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ ว่ามีแบนเนอร์หรือเมนู ‘คนละครึ่งพลัส’ ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ และ 2. โทรสอบถามโดยตรงที่ ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าถุงเงิน โทร. 0-2111-1111 (กด 3) หรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โทร. 0-2111-1122 (กด 3) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
