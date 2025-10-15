เปิด 4 วิธีแก้ สมัคร คนละครึ่งพลัส ร้านค้า เอกสารถูกตีกลับ-ไม่ผ่าน ทำยังไง?

คู่มือร้านค้า ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วันนี้ 15 ต.ค. เช็กวิธีเตรียมเอกสารให้ผ่านในรอบเดียว แก้ปัญหาชื่อไม่ตรง, รูปถ่ายร้านไม่ชัด, และขาดใบรับรอง
วันนี้ (15 ต.ค. 68) คือวันแรกของการเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เพื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่านการอนุมัติในครั้งเดียว The Thaiger ได้รวบรวมข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เอกสารถูกตีกลับ พร้อมแนวทางแก้ไขมาให้ร้านค้าได้เตรียมตัวล่วงหน้า
4 สาเหตุหลักที่ทำให้เอกสารถูกตีกลับ และวิธีแก้ไข
เพื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ถูกตีกลับ ผู้ประกอบการควรระวังข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและถูกปฏิเสธคำขอได้
1. รูปถ่ายร้านค้าไม่ชัดเจน
- ปัญหา : รูปไม่เห็นป้ายชื่อร้าน, ไม่เห็นตัวเจ้าของ หรือไม่เห็นสินค้า/บริการที่ชัดเจน
- วิธีแก้ : ถ่ายรูปใหม่ให้เห็นองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ 1. เห็นหน้าร้านและป้ายชื่อ 2. เห็นเจ้าของร้าน 3. เห็นว่ากำลังประกอบกิจการอยู่
2. ชื่อผู้สมัครและชื่อบัญชีไม่ตรงกัน
- ปัญหา : ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชน ไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทย (แม้จะผิดเพียงเล็กน้อย)
- วิธีแก้ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อตรงกันทุกตัวอักษร หากเป็นนิติบุคคล ชื่อก็ต้องตรงกับหนังสือรับรองทุกประการ
3. ขาดเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐ
- ปัญหา : กิจการบางประเภท (เช่น ร้านค้าทั่วไปที่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์) ต้องมีแบบฟอร์มที่ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (อปท./เขต) แต่ไม่ได้แนบมา
- วิธีแก้ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ถูกประเภท และนำไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามให้เรียบร้อย ก่อน เดินทางไปยื่นที่ธนาคาร
4. ประเภทกิจการไม่เข้าเกณฑ์
- ปัญหา : เป็นร้านค้าในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น ร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์
- วิธีแก้ : ตรวจสอบประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตจากประกาศของโครงการให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ
แนะนำกรณีระบบหนาแน่น (หน้าสาขา/จุดบูธ)
- ไปเช้ากว่าปกติ พร้อม สำเนาเอกสารครบ 2 ชุด และไฟล์ดิจิทัลในมือถือ
- เตรียม แบบฟอร์ม มท./กทม. ที่ลงนามแล้ว (ถ้าธุรกิจคุณอยู่ในกลุ่มที่ต้องรับรอง) จะลดเวลาเช็กเอกสารหน้าจุดรับสมัครทันที
- หากคิวแน่นมาก ให้สลับไป สาขากรุงไทยใกล้เคียง ที่มีเคาน์เตอร์รับสมัคร (โทรเช็กก่อน) เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียครึ่งวันโดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 19 ธันวาคม 2568 และควรเร่งดำเนินการเพื่อให้ร้านค้าพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยให้การสมัครประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
ติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
ศูนย์ช่วยเหลือ สำหรับร้านค้า ติดต่อเกี่ยวกับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯถุงเงิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โ?ร 02-111-1111 กด 2
