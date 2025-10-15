การเงินเศรษฐกิจ

เปิด 4 วิธีแก้ สมัคร คนละครึ่งพลัส ร้านค้า เอกสารถูกตีกลับ-ไม่ผ่าน ทำยังไง?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 16:51 น.
58
คู่มือร้านค้า ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วันนี้ 15 ต.ค. เช็กวิธีเตรียมเอกสารให้ผ่านในรอบเดียว แก้ปัญหาชื่อไม่ตรง, รูปถ่ายร้านไม่ชัด, และขาดใบรับรอง
ภาพจาก : www.คนละครึ่งพลัส.com

คู่มือร้านค้า ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วันนี้ 15 ต.ค. เช็กวิธีเตรียมเอกสารให้ผ่านในรอบเดียว แก้ปัญหาชื่อไม่ตรง, รูปถ่ายร้านไม่ชัด, และขาดใบรับรอง

วันนี้ (15 ต.ค. 68) คือวันแรกของการเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เพื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่านการอนุมัติในครั้งเดียว The Thaiger ได้รวบรวมข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เอกสารถูกตีกลับ พร้อมแนวทางแก้ไขมาให้ร้านค้าได้เตรียมตัวล่วงหน้า

4 สาเหตุหลักที่ทำให้เอกสารถูกตีกลับ และวิธีแก้ไข

เพื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ถูกตีกลับ ผู้ประกอบการควรระวังข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและถูกปฏิเสธคำขอได้

1. รูปถ่ายร้านค้าไม่ชัดเจน

  • ปัญหา : รูปไม่เห็นป้ายชื่อร้าน, ไม่เห็นตัวเจ้าของ หรือไม่เห็นสินค้า/บริการที่ชัดเจน
  • วิธีแก้ : ถ่ายรูปใหม่ให้เห็นองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ 1. เห็นหน้าร้านและป้ายชื่อ 2. เห็นเจ้าของร้าน 3. เห็นว่ากำลังประกอบกิจการอยู่

2. ชื่อผู้สมัครและชื่อบัญชีไม่ตรงกัน

  • ปัญหา : ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชน ไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทย (แม้จะผิดเพียงเล็กน้อย)
  • วิธีแก้ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อตรงกันทุกตัวอักษร หากเป็นนิติบุคคล ชื่อก็ต้องตรงกับหนังสือรับรองทุกประการ

3. ขาดเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐ

  • ปัญหา : กิจการบางประเภท (เช่น ร้านค้าทั่วไปที่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์) ต้องมีแบบฟอร์มที่ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (อปท./เขต) แต่ไม่ได้แนบมา
  • วิธีแก้ : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ถูกประเภท และนำไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามให้เรียบร้อย ก่อน เดินทางไปยื่นที่ธนาคาร

4. ประเภทกิจการไม่เข้าเกณฑ์

  • ปัญหา : เป็นร้านค้าในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น ร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์
  • วิธีแก้ : ตรวจสอบประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตจากประกาศของโครงการให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ
คนละครึ่งพลัส ร้านค้า โดนตีกลับทำยังไง
ภาพจาก : www.คนละครึ่งพลัส.com

แนะนำกรณีระบบหนาแน่น (หน้าสาขา/จุดบูธ)

  • ไปเช้ากว่าปกติ พร้อม สำเนาเอกสารครบ 2 ชุด และไฟล์ดิจิทัลในมือถือ
  • เตรียม แบบฟอร์ม มท./กทม. ที่ลงนามแล้ว (ถ้าธุรกิจคุณอยู่ในกลุ่มที่ต้องรับรอง) จะลดเวลาเช็กเอกสารหน้าจุดรับสมัครทันที
  • หากคิวแน่นมาก ให้สลับไป สาขากรุงไทยใกล้เคียง ที่มีเคาน์เตอร์รับสมัคร (โทรเช็กก่อน) เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียครึ่งวันโดยไม่จำเป็น

ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 19 ธันวาคม 2568 และควรเร่งดำเนินการเพื่อให้ร้านค้าพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยให้การสมัครประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์ช่วยเหลือ ร้านค้า
ภาพจาก : www.คนละครึ่งพลัส.com

ติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

ศูนย์ช่วยเหลือ สำหรับร้านค้า ติดต่อเกี่ยวกับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯถุงเงิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โ?ร 02-111-1111 กด 2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทัพภาค 2 เลื่อนคุย RBC หลังเขมร ไม่เสนอแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลง

21 วินาที ที่แล้ว
คอหวยมุงด่วน! ทะเบียนรถประจำตำแหน่ง นายกฯ อนุทิน เปลี่ยน 3 คันในวันเดียว เลขเด็ด

คอหวยมุงด่วน! ทะเบียนรถประจำตำแหน่ง นายกฯ อนุทิน เปลี่ยน 3 คันในวันเดียว

21 นาที ที่แล้ว
คู่มือร้านค้า ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วันนี้ 15 ต.ค. เช็กวิธีเตรียมเอกสารให้ผ่านในรอบเดียว แก้ปัญหาชื่อไม่ตรง, รูปถ่ายร้านไม่ชัด, และขาดใบรับรอง เศรษฐกิจ

เปิด 4 วิธีแก้ สมัคร คนละครึ่งพลัส ร้านค้า เอกสารถูกตีกลับ-ไม่ผ่าน ทำยังไง?

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยรีบส่อง เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 16/10/68 ฟัน 0 มาล้านเปอร์เซ็นต์

50 นาที ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสวันแรก 15 ต.ค. 68 บรรยากาศคึกคัก ร้านเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงิน ร้านใหม่เตรียมเอกสารยื่นที่กรุงไทย เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนวันนี้! ร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ร้านใหม่เตรียมยื่นเอกสารที่ ธนาคารกรุงไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย ร้านค้าแฟรนไชส์ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กคุณสมบัติที่นี่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม ข่าวต่างประเทศ

รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกแก๊งรุ่นพี่ ลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่ ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว ข่าว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น บันเทิง

ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาตามนัด! เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 16/10/68 เปิดเลขลุ้นรวย ก่อนหมดแผง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาก่อนใคร! เลขเด็ด “แม่จำเนียร” 16/10/68 เผย 10 เลขดังขายดี สรุปครบจบทุกตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่ เศรษฐกิจ

ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ำคืนแห่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse x บ้านเทพา รังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 16:51 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัพภาค 2 เลื่อนคุย RBC หลังเขมร ไม่เสนอแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
คอหวยมุงด่วน! ทะเบียนรถประจำตำแหน่ง นายกฯ อนุทิน เปลี่ยน 3 คันในวันเดียว

คอหวยมุงด่วน! ทะเบียนรถประจำตำแหน่ง นายกฯ อนุทิน เปลี่ยน 3 คันในวันเดียว

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

คอหวยรีบส่อง เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 16/10/68 ฟัน 0 มาล้านเปอร์เซ็นต์

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม

รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกแก๊งรุ่นพี่ ลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button