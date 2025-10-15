ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศ ลิซ่า เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว เป็นเสียงทรงพลังเล่าความงดงามประเทศ
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การร่วมงานกับ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล นักร้องสาวคนดังของไทย ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์ ความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของเมืองไทยในมุมมองใหม่ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมค้นพบไปพร้อมกันกับ Amazing Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Quality Leisure Destination) และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสร้างความทรงจําที่มีคุณค่าและไม่รู้ลืมในทุกย่างก้าวของการเดินทาง
บทบาท Amazing Thailand Ambassador ของ ลิซ่าในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยผลงานและความสำเร็จของเธอที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ เธอยังเป็นเสียงอันทรงพลังที่จะบอกเล่าเรื่องราวของความงดงามและเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การที่ ททท. พร้อมทั้งแบรนด์ “Amazing Thailand” ได้ร่วมงานกับ “ลิซ่า” ในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงความอบอุ่นและความไมตรีจิตของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติว่า “ประเทศไทย” คือจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่จะสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน
ททท. จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยและพร้อมใจเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเผยแพร่ความงดงามของประเทศไทย ประกาศความภาคภูมิใจและส่งต่อความเป็นไทยไปพร้อมกับลิซ่าในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ร่วมกัน
