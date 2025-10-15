เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา
กัน จอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์คนดัง โพสต์ข้อความล่าสุด เชียร์ไทยจับมือกับ เกาหลีใต้ เดินหน้าปราบสแกมเมอร์ ชี้เขมรขับเคลื่อนด้วยคนพวกนี้
หลังจากที่ล้มเลิกแผนการเปิดเสียงผีที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ไปหมาดๆ ล่าสุดวันนี้ (15 ตุลาคม) “กัน จอมพลัง” อินฟลูเอนเซอร์คนดังชาวไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยระบุว่า
“เกาหลีใต้กำลังจะดำเนินเล่นเขมรเรื่องสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซนเตอร์ผมคิดว่าไทยควรจับมือกับเกาหลีส่งเป้าหมายแชร์ข้อมูลของพวกสแกมเมอร์ต่างๆและอยากให้ร่วมปฏิบัติการด้วยกันครับ”
นอกจากนี้ เจ้ายังแสดงความเห็นผ่านช่องคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า “เขมรมันขับเคลื่อนด้วยคนพวกนี้ มันถึงไม่ยอมทำอะไรและปล่อยให้คนพวกนี้อยู่ในเขมรแบบชิลๆ”
ทั้งนี้ ทางการเกาหลีใต้ไม่พอใจท่าที่ของกัมพูชา ที่ไม่ได้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีที่คนเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว จนถึงขั้นว่าอาจพิจารณาคว่ำบาตรกัมพูชาเลยทีเดียว
อ้างอิง : Facebook กันจอมพลัง ช่วยสู้
