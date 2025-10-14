ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

เปิดเกณฑ์ร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส สมัคร 15 ต.ค. นี้ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็ก (Micro SME) ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
ใครสมัครได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติที่นี่
วันพรุ่งนี้ (15 ต.ค. 68) จะเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งในรอบนี้มีความพิเศษคือมีการขยายเกณฑ์ให้ครอบคลุม นิติบุคคลขนาดเล็ก (Micro SME) เป็นครั้งแรก The Thaiger ได้สรุปคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นสมัครผ่านได้ในรอบเดียว
1. กลุ่มบุคคลธรรมดา
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, ร้านนวด-สปา, ร้านทำผม-ทำเล็บ และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะบางประเภท (ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง)
2. กลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็ก (Micro SME)
ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในไทย และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังนี้
- มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (ตามฐานข้อมูลสรรพากร ณ 30 ก.ย. 68)
- เป็นธุรกิจในกลุ่มที่โครงการกำหนด (อาหาร, สินค้าทั่วไป, บริการเสริมสวย-สปา, ขนส่ง)
ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
เอกสารจะแบ่งตามประเภทผู้สมัคร โดยมีหัวใจสำคัญคือ ชื่อผู้สมัคร/นิติบุคคล ต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทย
1. บุคคลธรรมดา
- บัตรประชาชน, บัญชีกรุงไทย, รูปถ่ายร้านค้า, และแบบฟอร์มรับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐ (สำหรับบางกิจการ)
2. Micro SME
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน), บัญชีกรุงไทยของนิติบุคคล, รูปถ่ายร้านค้า
ข้อผิดพลาดที่อาจทำให้สมัครไม่ผ่าน
เพื่อไม่ให้ถูกตีกลับ ควรระวังข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น รูปถ่ายร้านไม่ชัด, ชื่อบัญชีไม่ตรง, ขาดใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใช้แบบฟอร์มสมัครผิดประเภท
ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้พร้อมรับกำลังซื้อจากประชาชนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้
ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม คนละครึ่ง พลัส สำหรับร้านค้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
