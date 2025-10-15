สถานทูตจีน ย้ำให้ความสำคัญปมไกด์เถื่อน สอบพบถือหนังสือเดินทางจีน
สถานทูตจีน ย้ำให้ความสำคัญปมไกด์เถื่อน หลังมีคลิปบอกว่าถ้าไม่ลงไปซื้อของไม่ให้กลับประเทศ สอบแล้วพบถือหนังสือเดินทางจีน และไม่มีใบอนุญาต
จากกรณีที่มี คลิปไกด์เถื่อนบังคับให้นักท่องเที่ยวจีน ประกาศบนรถว่าหากไม่ซื้อสินค้าในประเทศไทยตามที่ไกด์แนะนำ จะไม่ให้กลับประเทศจีน โดยในคลิปนั้น ไกด์ได้กล่าวเป็นภาษาจีนกลางว่า “ฉันบอกแกไว้เลย ถึงร้านดิวตี้ฟรีถ้าแกไม่ลงไปซื้อของ ฉันจะทำให้คืนนี้แกกลับจีนไม่ได้!” จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “แจ้งเตือนเรื่องมัคคุเทศก์นำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย
สองสามวันนี้ มีการเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกบังคับซื้อสินค้าระหว่างการเดินทางในประเทศไทย สถานทูตจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและได้ติดต่อสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทางการไทยระบุว่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวถือหนังสือเดินทางจีนและไม่มีใบอนุญาติมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ได้พยายามกดดันให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและเรียกค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อของ ทางการไทยได้สอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยขอเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านอีกครั้งว่าอย่าหลงเชื่อ “ทัวร์ราคาถูก” เมื่อเลือกทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์ ควรเลือกบริษัททัวร์มีใบอนุญาตทำทัวร์เอาท์บาวด์ และมีชื่อเสียง ให้บริการทัวร์คุณภาพราคาเหมาะสมและทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการ ตามกฎหมายไทย ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ โปรดใช้ดุลยพินิจโดยรอบคอบ เก็บหลักฐานไว้ และติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวไทยที่หมายเลข 1155 หรือสายด่วนการคุ้มครองทางกงสุลของสถานทูตที่หมายเลข 02-245-7010 เพื่อขอความช่วยเหลือ”
