มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 5 ราย คอการเมืองแห่จับตา 2 นักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ไฟแรง อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ อดีตผู้ประกาศข่าว กับ ลลิดา เพริศวิวัฒนา ทายาทห่านคู่รุ่น 3 หลังทั้งคู่ฉลุยขึ้นนั่งตำแหน่ง “รองโฆษกรัฐบาล”
วันนี้ (14 ต.ค.68) เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย ดังนี้
- นายสมภพ ผ่องสว่าง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
- นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายจำลอง ช่วยรอด ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิติกุล ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ส่องประวัติ 2 สาวรองโฆษกรัฐบาลรุ่นใหม่-ไฟแรงเวอร์ !
สำหรับ อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสื่อสารเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามคำแหง และเคยได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า และยังมีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน โดยเคยเป็นพิธีกร-ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
ด้านประสบการณ์ทางการเมือง อัยรินทร์ ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรี โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ
ขณะที่ ลลิดา เพริศวิวัฒนา ประวัติเคยเป็นผู้ชำนาญการของนายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ชื่อเล่น “กิ๊ฟ” ดีกรีทายาท “เสื้อห่านคู่” รุ่น 3 แบรนด์เสื้อยืดไทยในตำนานอายุกว่า 70 ปี.
