มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 16:46 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 16:46 น.
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 5 ราย คอการเมืองแห่จับตา 2 นักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ไฟแรง อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ อดีตผู้ประกาศข่าว กับ ลลิดา เพริศวิวัฒนา ทายาทห่านคู่รุ่น 3 หลังทั้งคู่ฉลุยขึ้นนั่งตำแหน่ง “รองโฆษกรัฐบาล”

วันนี้ (14 ต.ค.68) เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย ดังนี้

  1. นายสมภพ ผ่องสว่าง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
  2. นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  4. นายจำลอง ช่วยรอด ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  5. พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิติกุล ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

ส่องประวัติ 2 สาวรองโฆษกรัฐบาลรุ่นใหม่-ไฟแรงเวอร์ !

สำหรับ อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสื่อสารเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามคำแหง และเคยได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า และยังมีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน โดยเคยเป็นพิธีกร-ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

ด้านประสบการณ์ทางการเมือง อัยรินทร์ ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรี โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

ขณะที่ ลลิดา เพริศวิวัฒนา ประวัติเคยเป็นผู้ชำนาญการของนายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ชื่อเล่น “กิ๊ฟ” ดีกรีทายาท “เสื้อห่านคู่” รุ่น 3 แบรนด์เสื้อยืดไทยในตำนานอายุกว่า 70 ปี.

วลลิดา เพริศวิวัฒนา ทายาทห่านคู่รุ่น 3 รองโฆษกรัฐบาลคนล่าสุด
