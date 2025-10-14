บันเทิง

“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 15:31 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 15:31 น.
184
"เจนนี่" ไลฟ์สดมาราธอน กวาดกว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน "เมย์ วาสนา" ร่วมวงช่วยเพิ่ม

“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ทุบสถิติไลฟ์สดขายของ 5 คืน กวาดรายได้รวมกว่า 407 ล้านบาท พร้อมทำตามสัญญาบริจาครถพยาบาล “เมย์ วาสนา” ร่วมสมทบอีก 1 คัน รวมเป็น 2 คัน

เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการไลฟ์สดขายของเมืองไทย ด้วยการจัดไลฟ์มาราธอน 5 คืนติดต่อกัน สร้างยอดขายรวมทะลุ 400 ล้านบาท พร้อมทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับ ประกาศซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินบริจาคถึง 2 คัน

ปรากฏการณ์ไลฟ์สดครั้งนี้สร้างยอดขายรวมตลอด 5 คืน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 407,915,221 บาท โดยเฉพาะในวันที่ 4 สามารถทำยอดขายได้สูงถึง 126.7 ล้านบาท และในคืนสุดท้ายก็สามารถปิดยอดขายไปได้อีก 143 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่น่าทึ่ง

ยอดขายในไลฟ์สดของ เจนนี่ รัชนก
FB/ รัชนก สุวรรณเกตุ

ก่อนหน้านี้ “เจนนี่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศเป็นคำมั่นสัญญาว่า “ถ้าวันนี้แตก 100 ล้าน พรุ่งนี้ยิวเจน ซื้อ Ambulance 1 คัน” ซึ่งหลังจากที่ยอดขายทะลุเป้าหมายไปอย่างถล่มทลาย “เจนนี่” ก็ได้ยืนยันที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับทันที

เรื่องราวน่าชื่นชมยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อเจนนี่ ได้โพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดว่า “ได้ Ambulance จากพี่เมย์ วาสนา อีก 1 คัน รวมเป็น 2 คันค่ะ” ซึ่งหมายความว่า นอกจากรถพยาบาลที่เธอและสามี “ยิว ฉัตรมงคล” จะซื้อบริจาคเองแล้ว ยังมีนักธุรกิจสาวใจบุญอย่าง “เมย์ วาสนา” ได้ร่วมสมทบทุนบริจาครถพยาบาลเพิ่มอีก 1 คัน รวมเป็น 2 คัน

FB/ รัชนก สุวรรณเกตุ

ความสำเร็จในการไลฟ์สดครั้งประวัติศาสตร์นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการเข้ามาร่วมสร้างสีสันและสนับสนุนเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 5 คืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

17 นาที ที่แล้ว
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

47 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว ข่าว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น บันเทิง

ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาตามนัด! เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 16/10/68 เปิดเลขลุ้นรวย ก่อนหมดแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาก่อนใคร! เลขเด็ด “แม่จำเนียร” 16/10/68 เผย 10 เลขดังขายดี สรุปครบจบทุกตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่ เศรษฐกิจ

ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ำคืนแห่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse x บ้านเทพา รังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ไลฟ์สดมาราธอน กวาดกว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน &quot;เมย์ วาสนา&quot; ร่วมวงช่วยเพิ่ม บันเทิง

“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์กลางพายุ นัคครี อยู่ไกลไม่กระทบไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมทำพิษ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ เจอฝนหนัก คลื่นสูงกว่า 2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ข่าว

พายุลูกใหม่ “นัคครี” ก่อตัว ยัน ไม่กระทบไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 15:31 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 15:31 น.
184
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button