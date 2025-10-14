“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ทุบสถิติไลฟ์สดขายของ 5 คืน กวาดรายได้รวมกว่า 407 ล้านบาท พร้อมทำตามสัญญาบริจาครถพยาบาล “เมย์ วาสนา” ร่วมสมทบอีก 1 คัน รวมเป็น 2 คัน
เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการไลฟ์สดขายของเมืองไทย ด้วยการจัดไลฟ์มาราธอน 5 คืนติดต่อกัน สร้างยอดขายรวมทะลุ 400 ล้านบาท พร้อมทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับ ประกาศซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินบริจาคถึง 2 คัน
ปรากฏการณ์ไลฟ์สดครั้งนี้สร้างยอดขายรวมตลอด 5 คืน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 407,915,221 บาท โดยเฉพาะในวันที่ 4 สามารถทำยอดขายได้สูงถึง 126.7 ล้านบาท และในคืนสุดท้ายก็สามารถปิดยอดขายไปได้อีก 143 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่น่าทึ่ง
ก่อนหน้านี้ “เจนนี่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศเป็นคำมั่นสัญญาว่า “ถ้าวันนี้แตก 100 ล้าน พรุ่งนี้ยิวเจน ซื้อ Ambulance 1 คัน” ซึ่งหลังจากที่ยอดขายทะลุเป้าหมายไปอย่างถล่มทลาย “เจนนี่” ก็ได้ยืนยันที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับทันที
เรื่องราวน่าชื่นชมยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อเจนนี่ ได้โพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดว่า “ได้ Ambulance จากพี่เมย์ วาสนา อีก 1 คัน รวมเป็น 2 คันค่ะ” ซึ่งหมายความว่า นอกจากรถพยาบาลที่เธอและสามี “ยิว ฉัตรมงคล” จะซื้อบริจาคเองแล้ว ยังมีนักธุรกิจสาวใจบุญอย่าง “เมย์ วาสนา” ได้ร่วมสมทบทุนบริจาครถพยาบาลเพิ่มอีก 1 คัน รวมเป็น 2 คัน
ความสำเร็จในการไลฟ์สดครั้งประวัติศาสตร์นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการเข้ามาร่วมสร้างสีสันและสนับสนุนเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 5 คืน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก
- “เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ
- เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: