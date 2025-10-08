วินาทีระทึก พายุฝนกระหน่ำ ทำซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านในเวียดนามพังถล่ม เสียหายพันล้าน
เกิดเหตุดินถล่มเนื่องจากอิทธิพลของพายุลูกที่ 11 ทำให้ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน พังถล่มลงมาทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายกว่า 1.5 พันล้านดอง
กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงในโซเชียลมีเดีย เมื่อมีคลิปวิดีโอบันทึกภาพวินาทีที่ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านด่งวัน (Đồng Văn Commune) จังหวัดเตวียนกวาง (Tuyên Quang) พังถล่มลงมาทั้งหมด
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Tuyên Quang ระบุว่า สาเหตุเกิดจากอิทธิพลของ พายุลูกที่ 11 ที่ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง จนกระทั่งเช้าวันนี้ (8 ตุลาคม) ได้เกิด ดินถล่มอย่างรุนแรง บริเวณถนนทางเข้าสู่ศูนย์กลางหมู่บ้านด่งวัน ทำให้ซุ้มประตูทางเข้าพังทลายลงมาทั้งหลัง โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้คนสัญจรผ่านบริเวณนั้น ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านด่งวันเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่เพิ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยมีขนาดกว้าง 10.5 เมตร สูง 6.3 เมตร สร้างจากหิน 740 ก้อน และใช้กระเบื้องกว่า 26,000 แผ่น รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 1.5 พันล้านดอง (ประมาณ 1.85 ล้านบาท) ซึ่งมาจากเงินบริจาคของภาคสังคมทั้งหมด
ซุ้มประตูนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของชาวด่งวัน และยังเป็นจุดเช็กอินที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขตที่ราบสูงหินด่งวันอีกด้วย
หลังเกิดเหตุการณ์ ทางการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รุดเข้าพื้นที่ทันที เพื่อเก็บกวาดดินและหินที่ถล่มลงมา รวมถึงวางแผนฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างอย่างเร่งด่วน
