“สีหศักดิ์” ไม่ตอบกรณี “อินฟลูฯ” เปิดเสียงผี ขอเน้นเรื่องการเจรจาดีกว่า
สีหศักดิ์ ไม่ตอบกรณี อินฟลูเอนเซอร์ เปิดเสียงผี เปิดเสียงเครื่องบิน บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ขอเน้นเรื่องการเจรจาที่คนดูดีกว่า
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ ถึงการเดินทางเยือนมาเลเซีย และร่วมประชุม 4 ฝ่าย ระหว่างมาเลเซีย สหรัฐฯ ไทยและกัมพูชา เพื่อหารือแก้ปัญหาไทย-กัมพูชา ว่า การหารือเป็นไปด้วยดี และแต่ละฝ่ายก็จะกลับมาปรึกษารัฐบาล รวมถึงวันนี้ตนจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ
ซึ่งจากการไปประชุมครั้งนี้ ก็ถือว่ามีความคืบหน้า และเมื่อคืบหน้าแต่ประเด็นคือว่าต้องมาดูจะปฏิบัติอย่างไร โดยจะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเราว่าสิ่งที่พูดคุยกันจะปรากฏผล
เมื่อถามว่า เราจะยังคงยืนยันข้อเสนอ 4 ประเด็นในการพูดคุยวงประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ต่อหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า เหมือนเดิม แล้วเราก็คุยตามนั้น และก็ต้องนำไปหารือในที่ประชุม JBC ด้วย
ส่วนเรื่องที่อินฟลูเอนเซอร์ เปิดเสียงผี เปิดเสียงเครื่องบิน บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ตนเองขอเน้นเรื่องการเจรจาของตนเองดีกว่าที่ดูอยู่ ส่วนจะกระทบต่อเวทีทางการทูตหรือไม่นั้น ตนเองก็เจรจาไป
