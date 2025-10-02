“สีหศักดิ์” พบตัวแทนทูต 67 ประเทศ ย้ำไทยเน้นสันติวิธี แก้ปัญหากัมพูชา
สีหศักดิ์ พบตัวแทนทูต 67 ประเทศ ย้ำไทยเน้นสันติวิธี แก้ปัญหากัมพูชา เผยได้คุยกับได้คุยกับ รมว.กต.เขมร ช่วงประชุม UNGA ก่อนวันต่อมากล่าวหาไทย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายสรุปแก่คณะทูตานุทูตเกี่ยวกับผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 80 (UNGA80) และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ถือเป็นการทำงานวันแรกภายหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสมาชิกรัฐสภาภายใต้รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ บรรยายสรุปแก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยนั้น มีผู้แทนจาก 67 ประเทศเข้าร่วมฟัง องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 5 องค์การ รวมแล้ว 99 คน
นายสีหศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมช่วงต้นถึงเนื้อหาที่จะกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นอย่างไร รัฐบาลจะยุบสภาภายใน 4 เดือน และหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้ง จึงต้องทำให้ 4 เดือนของรัฐบาลนี้มีความหมายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีเวลา 4 เดือนกับปัญหาเร่งด่วนในทุกๆ วัน และพยายามแก้ปัญหาระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงเมียนมาด้วย ซึ่งประเทศไทยควรต้องดำเนินการมากกว่านี้
นายสีหศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มารับหน้าที่อย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้ จึงเชิญคณะทูต ท่านทูตหลายท่านเดินทางมาด้วยตัวเอง มาพูดคุยว่าภายใต้ในช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะดำเนินการอย่างไร เราอยากจะเห็นการทูตนำประเทศไทยกลับสู่จอเรดาร์ การทูตที่ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการทูตไปหลายทิศทาง ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนเราต้องไป ไม่ใช่เฉพาะเรื่องใกล้ตัว
“เล่าให้คณะทูตฟังถึงการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้เจอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศต่างๆ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น ในฐานะประธานอนุสัญญาออตตาวา ได้เรียนให้เขาทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ไทยก็ทำเรื่องร้องเรียนไปให้รับทราบ เนื่องจากจะมีการประชุมใหญ่ในเดือนธันวาคมนี้ เราคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุด คือเราเร่งในเรื่องตกลงกันในที่ประชุม GBC ในเรื่องการเก็บกู้ระเบิดร่วมกัน เราอยากให้เขารับทราบว่าไทยกำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับทวิภาคี โดยไม่คิดว่าการนำเอาปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันของไทย-กัมพูชาไปสู่เวทีระหว่างประเทศจะเป็นการช่วยแก้ปัญหา พร้อมกับได้พบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติให้ทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา
ยืนยันว่าไทยต้องการอยู่อย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ เรื่องสำคัญคือถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวกับไทยกับกัมพูชา ผมอยากให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร และเราไม่ควรจะเป็นศัตรูกัน ไทยพร้อมที่จะคุยเจรจาแก้ไขด้วยสันติวิธีแต่ต้องมีพื้นที่สำหรับการพูดคุย มีความจริงใจระหว่างกัน แต่พื้นที่นี้ยังไม่เปิด แน่นอนว่าเราต้องรักษาอธิปไตยของเรา ความปรารถนาของไทยคืออยากให้มีการพูดคุย ค่อยๆ หาทางเดินหน้าในความสัมพันธ์อย่างไร เรามีการประชุม GBC มีหลายประเด็นที่ได้มีการตกลง จึงจะต้องมีการเดินหน้า
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการร่วมประชุม UNGA ตนได้มีโอกาสพบกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศและความร่วมมือของกัมพูชา ซึ่งได้พูดกันว่าเราเป็นนักการทูต จึงต้องมีการพูดคุยและทำความเข้าใจกัน ขณะที่สหรัฐ จัดประชุม 4 ฝ่าย ก็เป็นเจตนารมณ์ ต้องขอบคุณสหรัฐที่จัดประชุมดังกล่าว แต่มีเวลาน้อย ซึ่งตนยืนยันในการประชุมนี้ว่าอยากให้การประชุมสะท้อนถึงความพยายามที่ไทยพูดคุยเดินหน้าทำให้บรรยากาศของความสัมพันธ์ดีขึ้น แต่ในวันรุ่งขึ้น ฝ่ายกัมพูชากลับพูดกล่าวหาประเทศไทยในสิ่งที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง และไม่สะท้อนในสิ่งที่เคยพูดคุยกันไว้ ตนจึงต้องปรับถ้อยแถลงต่อที่ประชุมยูเอ็นจีเอ เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยมีเจตนาอย่างไร และให้เห็นว่าที่ผ่านมา เราช่วยกัมพูชามาตลอด ช่วงที่เขาเจอปัญหาภายใน แต่สิ่งที่ตนพูดนั้นไม่ได้เป็นการทวงบุญคุณ
นายสีหศักดิ์ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะทำประชามติสอบถามประชาชนถึงการยกเลิก MOU ระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าเป็นไปตามที่แถลงคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำประชามติเกี่ยวกับการยกเลิก MOU นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้น ถึงวิธีการจะเป็นอย่างไร
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ เราต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าเนื้อหาของ MOU เป็นอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร อยากให้ประชาชนตัดสินใจโดยมีข้อมูล ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรเราก็เคารพ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศจึงอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
เมื่อถามถึงกรณีกัมพูชาระบุว่าการยกเลิก MOU จะต้องเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ขอให้ไปดูใน MOU ว่าเขียนว่าอย่างไร มีหลายวิธีการที่จะยกเลิก
