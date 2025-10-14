“กัน จอมพลัง” ประกาศเลิกรถแห่ เลี่ยนความโลกสวย เปิดเพลงเรียกสำนึกส่งท้าย
กัน จอมพลัง ประกาศเมื่อกลางดึกวันที่ 13 ต.ค. 68 เลิกรถแห่ เลี่ยนความโลกสวย เจ้าตัวบอกตรงๆรำคาญมาก เปิดเพลงเรียกสำนึกส่งท้าย
กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 ต.ค. 68 ว่า “ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (14 ต.ค. 68) ผมยกเลิกรถแห่ เหตุผลคือนักสิทธิไม่อยากให้ทำกับเขมรแบบนี้และส่วนตัวรู้สึกเลี่ยนความโลกสวย และหวังว่านักสิทธิจะออกมาปกป้องคนไทยที่ถูกกระทำด้วย”
พร้อมจะเขียนต่อว่า “เขมรโชคดีที่ได้คนพวกนี้มาโอบอุ้ม บอกตรงๆผมรำคาญมากครับ คืนนี้คืนสุดท้ายเพราะไม่อยากยกเลิกรถที่เค้าทิ้งงานอื่นมาครับเอาให้เต็มที่ครับ”
ทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา กัน จอมพลัง ได้เปิดเพลงเรียกสำนักเป็นคืนสุดท้าย ซึ่งนอกจากนี้ยังมี ไดมอนด์ หมอผีชาวแคเมอรูน และหมอผีเกาหลี มาร่วมทำพิธีขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
