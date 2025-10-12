ข่าว

กัมพูชาอ้างสื่อนอก ประณามไทย ชี้ ‘กัน จอมพลัง’ ใช้เสียงผีก่อกวน ทำเด็ก-คนแก่นอนไม่หลับ

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 13:35 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 13:35 น.
สื่อเทศประณามไทยแฉกัน จอมพลังร่วมมือทหาร-ผู้ว่าฯ ก่อกวนชายแดน

กัมพูชาตีข่าว สื่อนอกประณามไทย แฉ ‘กัน จอมพลัง’ ร่วมมือทหาร-ผู้ว่าฯ สระแก้ว ใช้ลำโพงเปิดเสียงผีใส่หมู่บ้านเขมร ทำคนแก่-เด็กเล็กนอนไม่ได้ ยื่นเรื่องถึง UN แล้ว ปมละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (13 ตุลาคม 2568) สื่อกัมพูชา freshnewsasia เผยแพร่บทบรรณาธิการของสื่อต่างประเทศฉบับหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง กล่าวหาว่ากองทัพไทยและเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้วได้สมรู้ร่วมคิดและปล่อยให้ กัน จอมพลัง บุคคลที่คอยช่วยเหลือกองทัพไทย กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวกัมพูชา ถือเป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก

บทบรรณาธิการชี้ว่า การกระทำดังกล่าวได้บานปลายจนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง สหประชาชาติ (UN) แล้ว

ข้อกล่าวหาล่าสุดที่รุนแรงที่สุด คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า กัน จอมพลัง ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไทยและเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้ว ใช้ลำโพงกำลังสูงเปิดเสียงดังรบกวนมุ่งเป้าไปยังหมู่บ้านเปรยจันและจอกเจยของกัมพูชาตลอดทั้งคืน มีทั้งเสียงโหยหวนเหมือนผี, เสียงเครื่องบิน และเสียงดังอื่น ๆ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพักผ่อนและสุขภาพจิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย, เด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ประณามการกระทำนี้ว่าเป็นการก่อกวนด้วยเสียง (Sound Harassment) ซึ่งถือเป็นการข่มขู่และทารุณกรรมทางจิตใจรูปแบบหนึ่ง

สื่อกัมพูชาตีข่าวต่างชาติประณามไมยเปิดเสียงผีใส่คนเขมร
ภาพจาก : freshnewsasia

นอกจากนี้บทบรรณาธิการยังได้ย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2568 ที่ กัน จอมพลังได้ริเริ่มแผนการที่จะนำรถดูดส้วมไปฉีดพ่นสิ่งปฏิกูลใส่ชาวบ้านและบ้านเรือนในฝั่งกัมพูชา โดยรถบรรทุกดังกล่าวมีการติดธงชาติไทยด้วย แม้ว่าแผนการดังกล่าวจะถูกสกัดไว้ได้ แต่ก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกระทำที่ลดทอนเกียรติภูมิของธงชาติไทย พร้อมตั้งคำถามว่า “กองทัพไทย, เจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้ว และประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการศึกษา, สติปัญญา และความพอประมาณจะยังคงปล่อยให้ กัน จอมพลัง ทำลายศักดิ์ศรีของชาติไทยต่อไปอีกหรือ?”

เรื่องราวนี้ได้ถูกนำเสนอโดยสื่อระดับโลกอย่าง AFP ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกว่า การกระทำที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและกำลังทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาประชาคมระหว่างประเทศ

ข้อมูลจาก : freshnewsasia

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 13:35 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 13:35 น.
