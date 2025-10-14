ข่าว

กองทัพภาคที่ 1 พบกัมพูชาใช้ กลุ่มเปราะบางเป็นโล่มนุษย์ ด้านฝ่ายไทยโต้กลับด้วยปฏิบัติการจิตวิทยา ฉายสารคดี “แคมป์ 511”

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.68 วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จากกองทัพภาคที่ 1 โดยระบุว่าฝ่ายไทยได้เริ่มปฏิบัติการทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการตามฝ่ายพลเรือนจากเบาไปหาหนัก ขณะที่ตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้กลุ่มเปราะบางเป็นโล่มนุษย์

ทัพภาค 1 ชี้ มีปฏิบัติการจิตวิทยาตามแผนฝ่ายพลเรือนจากเบา ไปหาหนักด้วยการ ฉายหนังกลางแปลง สารคดี Camp 511 ตรวจพบ ตชด. และทหารกัมพูชา รวมตัวชุมนุมประชาชนบ้านโจกเจย-บ้านเปรยจัน ใช้กลุ่มเปราะบางเป็นโล่มนุษย์ กดดันฝ่ายไทย

พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าของการปฏิบัติภารกิจในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพล และประสานการปฏิบัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพร้อมในการบูรณาการกับทุกส่วนในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการฝึกซักซ้อมแผนอพยพประชาชนจาก 4 อำเภอชายแดน พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 10 แห่ง รองรับได้ประมาณ 4,200 คน

รวมถึงจัดระเบียบพื้นที่และจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บริเวณบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีมวลชนและสื่อมวลชนเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โดยในห้วงค่ำคืนที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ดำเนินการฉายสารคดี “แคมป์ 511” ผ่านเครื่องเสียงในพื้นที่ชายแดน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการรับผู้อพยพชาวกัมพูชาหนีสงครามเข้าสู่ไทยในอดีต ถือเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาตามแผนฝ่ายพลเรือนจากเบาไปหาหนัก

ฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชา พบความเคลื่อนไหวของจนท.ตชด. และทหาร มีการรวมตัวชุมนุมของประชาชนในพื้นที่บ้านโจกเจยและบ้านเปรยจัน โดยใช้กลุ่มเปราะบางเป็นโล่มนุษย์เพื่อกดดันฝ่ายไทย

พร้อมจัดเวรยามและเพิ่มกำลังพลเฝ้าระวังแนวชายแดน เข้าสังเกตุการณ์ความเคลื่อนไหวการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว สถานการณ์ทั่วไปยังคงปกติ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ

เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

