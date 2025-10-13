ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา

เกาหลีใต้เดือด เร่งขอชันสูตรศพนักศึกษาที่ถูกอุ้มหาย-ทรมานจนตาย แถมโดนเรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ตรียมส่งตำรวจช่วยเหลือพลเมืองที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หลังคดีลักพาตัวพุ่ง 330 คดี

สื่อต่างประเทศรายงานข่าวกรณีรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อตอบโต้อาชญากรรมรุนแรง ทั้งการลักพาตัวและการทรมานพลเมืองชาวเกาหลีในประเทศกัมพูชาที่พุ่งสูงขึ้น โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ประกาศแผนจัดตั้งหน่วยงานพิเศษในกัมพูชา พร้อมทั้งร้องขอให้มีการชันสูตรศพร่วมกันในคดีนักศึกษาชาวเกาหลีที่เพิ่งถูกทรมานจนเสียชีวิต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ประกาศ 2 มาตรการสำคัญ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพลเมือง

1. จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีไปประจำการภายในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชา เพื่อดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีโดยตรง คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อจัดตั้งหน่วยงานนี้อย่างเป็นทางการ ในระหว่างการประชุมสุดยอดตำรวจสากล (International Police Summit) ที่กรุงโซลในวันที่ 20-23 ตุลาคมนี้

2. ตำรวจเกาหลีใต้จะส่งทีมจากหน่วยนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมชันสูตรศพนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 22 ปีที่เสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม เพื่อยืนยันสาเหตุการตายที่แท้จริง หลังจากที่ตำรวจกัมพูชารายงานเบื้องต้นว่าเกิดจาก “ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเนื่องจากการถูกทรมาน”

สาเหตุที่รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกมาประกาศมาตรการดังน้ เนื่องจากเหตุโศกนาฏกรรมกับนักศึกษาหนุ่มวัย 22 ปี ที่เดินทางไปกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ก่อนที่ครอบครัวจะได้รับโทรศัพท์เรียกค่าไถ่เป็นเงิน 50 ล้านวอน (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) แต่ก็ขาดการติดตอไป กระทั่งในอีก 2 สัปดาห์ต่อมาเขาก็ถูกพบเป็นศพ โดยพยานที่เคยถูกกักขังในที่เดียวกันอ้างว่า นักศึกษาคนดังกล่าวถูกทุบตีอย่างหนักจนไม่สามารถเดินหรือหายใจได้

จากสถิติการลักพาตัวหรือกักขังชาวเกาหลีในกัมพูชา พบว่า มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ในปี 2564 มีผู้ถูกลักพาตัว 4 ราย ต่อมาในปี 2566 มีจำนวน 21 ราย และพุ่งสูงเป็น 221 รายในปี 2567 ในปีนี้สถิติถึงเดือนสิงหาคมรวมแล้วทั้งสิ้น 330 ราย

