อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30
สงครามข่าวสารและความตายบนเส้น “ดูรันด์” อัฟกานิสถาน-ปากีสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง ต่างฝ่ายต่างอ้างชัยชนะ-ยอดสูญเสียพุ่ง
เส้นพรมแดน “ดูรันด์” (Durand Line) อันเป็นข้อพิพาทมายาวนานระหว่างอัฟกานิสถานและปากีสถาน ได้กลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อกองกำลังของทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากปะทะกันอย่างดุเดือด ท่ามกลางสงครามข่าวสารที่ต่างฝ่ายต่างอ้างตัวเลขความสูญเสียและชัยชนะของตนเอง
สำนักข่าวเอพี (AP) อ้างรายงานจาก “รัฐบาลทาลิบันแห่งอัฟกานิสถาน” ซึ่งประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (12 ต.ค.) โดยระบุว่า ปฏิบัติการทางทหารตลอดคืนของพวกเขานั้น สามารถสังหารทหารปากีสถานได้ถึง 58 นาย และบาดเจ็บอีก 30 ราย ซึ่งเป็นการตอบโต้ต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การละเมิดดินแดนและน่านฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า” ของปากีสถาน
ในทางกลับกัน “กองทัพปากีสถาน” แถลงโต้กลับด้วยตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยระบุว่ามีทหารของตนเสียชีวิตเพียง 23 นาย เท่านั้น
นายซาบิฮุลเลาะห์ มูจาฮิด โฆษกของรัฐบาลทาลิบัน แถลงในกรุงคาบูลว่า กองกำลังอัฟกันสามารถยึดที่มั่นชายแดนของกองทัพปากีสถานได้ถึง 25 แห่ง โดยสถานการณ์บนพรมแดนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ถูกยับยั้งแล้ว
ขณะที่กระทรวงกลาโหมของทาลิบันย้ำว่า ปฏิบัติการครั้งนี้คือการตอบโต้ที่ประสบความสำเร็จและเตือนว่า หากฝ่ายตรงข้ามละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของอัฟกานิสถานอีกครั้ง กองทัพของเราก็พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องชาติและจะตอบโต้อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามผลจากการปะทะได้ทำให้ด่านการค้าสำคัญอย่าง “ทอร์คัม” และ “จามัน” ต้องปิดทำการลงอย่างไม่มีกำหนด ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่กำลังเดินทางออกจากปากีสถาน
การตอบโต้อย่างสาสมจาก “อิสลามาบัด”
ก่อนที่ฝ่ายอัฟกันจะประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิต นายเชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีของปากีสถานได้ออกมาประณามการโจมตีและกล่าวว่ากองทัพปากีสถาน ไม่เพียงแต่ตอบโต้อย่างสาสมต่อการยั่วยุของอัฟกานิสถาน แต่ยังได้ทำลายที่มั่นของพวกเขาไปหลายแห่ง บีบให้ต้องล่าถอยไป โดยในส่วนของกองทัพปากีสถานอ้างว่าสามารถ สังหารกลุ่มทาลิบันและผู้ก่อการร้ายในเครือได้มากกว่า 200 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก
นอกจากนี้ แหล่งข่าวความมั่นคงในกรุงอิสลามาบัดยังอ้างว่าฝ่ายปากีสถานได้เข้าควบคุมที่มั่นชายแดนของอัฟกานิสถาน 19 แห่ง ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการเปิดฉากโจมตี
การปะทะครั้งนี้ได้สร้างความกังวลไปทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงทางการทหารร่วมกับปากีสถาน และกาตาร์ต่างก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรง
ที่น่าสนใจคือ นายอะมีร์ ข่าน มุตตากี รัฐมนตรีต่างประเทศของทาลิบัน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขายอมรับข้อเรียกร้องของชาติมหาอำนาจอ่าวอาหรับ แต่ก็ย้ำว่าคาบูลสงวนสิทธิ์ในการป้องกันตนเอง
“เราต้องการทางออกอย่างสันติ แต่หากความพยายามนั้นไม่สำเร็จ เราก็มีทางเลือกอื่น” นายมุตตากีกล่าว
อ่านข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน ยอดตายพุ่ง 800 ศพ วอนนานาชาติช่วยเหลือด่วน
- ช็อก เจอศพในธารน้ำแข็งที่ละลายในปากีสถาน พบหายสาบสูญไปกว่า 28 ปี
- นักข่าวดัง ซัดสื่อใหญ่ เลือกข้าง อิสราเอล เอื้อ ‘สังหารหมู่นักข่าว 245 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: