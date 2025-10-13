ยอดเงิน เจนนี่ ไลฟ์มาราธอน 4 วัน ทำ ‘หนุ่ม กรรชัย’ อึ้ง ทุบสถิติ-ของหมดเกลี้ยง

เจนนี่ รัชนก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนไลฟ์เคลียร์ดราม่าครอบครัวสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของ 4 วัน กวาดยอดขายถล่มทลายทะลุ 264 ล้านบาท
เชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยดูไลฟ์สดของนักร้องคนดัง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ เทศกาลเจนนี่ หรือ การไลฟ์สดขายของแบบมาราธอนที่ช่วยพ่อค้าแม่ค้าทำสินค้าหมดสต๊อกกันนับไม่ถ้วน ปรากฏการณ์ในครั้งนี้เริ่มต้นจากวันที่สาวเจนนี่ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวปัญหาครอบครัวระหว่างเธอและ ‘แม่เกตุ’ หลังจากที่เธอเล่าเคลียร์ทุกอย่างจบมีคนดูสูงถึง 3 แสนคน ด้วยสายเลือดแม่ค้าตัวจริง เธอจึงตัดสินใจขายสินค้าและปักตะกร้า โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ของเธอเอง ไลฟ์ได้ไม่นานสินค้าหมดสต๊อก เธอจึงสอบถามว่ามีใครอยากให้ขายสินค้าใดสามารถส่งมาได้เลย
จากนั้นมีผู้ประกอบการหลายรายทักเพราะต้องการให้เธอขายสินค้าให้ ก่อนหน้านี้เธอคิดเรทราคาขายสินค้าอยู่ที่ 1 ชั่วโมง 2 แสนบาท จึงเปลี่ยนมาเป็นการไลฟ์แบบสั้น ๆ เพื่อให้ทั่วถึงทุกแบรนด์ที่ต้องการส่งสินค้ามา โดยตั้งราคาอยู่ที่ 50,000 บาทต่อการขาย 10 นาที หลังจากที่มีแบรนด์ส่งสินค้าให้เธอขาย ยอดขายเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท หลังจากจบวันเธอกวาดยอดขายไปได้ถึง 24 ล้านบาท จากนั้นก็ทำยอดสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียว
- วันที่ 9 ตุลาคม 2568 : ยอดขาย 24,211,823 บาท
- วันที่ 10 ตุลาคม 2568 : ยอดขาย 33,613,088 บาท
- วันที่ 11 ตุลาคม 2568 : ยอดขาย 80,322,689 บาท (ขายสินค้าไปได้ถึง 200 แบรนด์)
- วันที่ 12 ตุลาคม 2568 : ยอดขาย 126,767,621 บาท
ยอดรวมจำนวนเงินที่เธอและทีมงานไลฟ์สดขายสินค้าต่าง ๆ รวม 4 วันได้ 264,915,221 บาท
