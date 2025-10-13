ข่าว

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 12:12 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 12:12 น.
72
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง
แฟ้มภาพ

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รีบออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

จากกรณีวานนี้ (12 ต.ค.68) เวลาประมาณ 18.00 น.ได้เกิดเหตุฟ้าผ่ากลุ่มนักท่องเที่ยวบนยอดดอยปุยหลวง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย ทีมงานนักท่องเที่ยวและลูกหาบจึงช่วยกันนำผู้บาดเจ็บลงจากยอดดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำส่งโรงพยาบาล ระยะทางเดิน 3 กม. ลงมาถึงรถพยาบาลภายใน 2 ชม. การช่วยเหลือลำบากมากเพราะฟ้ายังผ่าและฝนตกลงมาเรื่อย ทางลื่นและชัน อาการผู้บาดเจ็บระหว่างนำลงดอยมาตอบสนองดี

ต่อมา เวลา 20:45 น.ถึงโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต่อมาในเวลาดึกทาง รพ.ได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวหญิงอายุ 30 ปี ชาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

อัปเดตล่าสุด ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยกรณี “นักท่องเที่ยวถูกฟ้าผ่า” เหตุเกิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 17.30 น. ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักฟ้าคะนอง และเกิดเหตุฟ้าผ่านักท่องเที่ยวหญิงสลบบนยอดดดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยปูลิง จึงได้มอบหมายให้นายอนุวัตน์ รัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองประสานผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฮี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ในพื้นที่

โดยทราบข้อมูลว่าเนื่องจากช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนฟ้าคะนองตกหนักในพื้นที่และเกิดฟ้าผ่าทำให้นักท่องเที่ยวหญิง จำนวน 1 ราย ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฟ้าผ่าขณะอยู่บริเวณพื้นที่ยอดของดอยปุยไม่รู้สึกตัว จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดังกล่าว ณ ดอยปุย บ้านหัวยฮี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ Fb.@Gig Anukoon
ภาพ Fb.@Gig Anukoon

สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่า ได้แก่ นางสาวภัทรพร รัตนสุคนธ์ อายุ 30 ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์มาด้วยกันทั้งหมด 20 คน โดยเดินทางมาจากรุงเทพ ฯ

ผู้บาดเจ็บมีแผลไฟไหม้ตามลำตัว ล่าสุดยังถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ออกมากล่าวเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว กรณีอยู่บนที่สูงตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หากมีฝนฟ้าคะนอง ให้ปิดอุปกรณ์โทรศัพท์ ทันที เพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำทำให้ฟ้าผ่าลงมา หากอยู่ในที่โล่งให้พยายามหมอบลงต่ำและอย่าไปอาศัยอยู่ใต้ไม้สูงใหญ่ หรือกระท่อมต่าง ๆ เนื่องจากจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้

ทั้งนี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ฯ ในส่วนของบริเวณพื้นที่ดอยปุยหลวงนั้น มักจะมีฟ้าผ่าเป็นประจำในห้วงฤดูฝนและช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยต้นไม้สนขนาดใหญ่บนยอดเขาดอยปุยหลวงถูกฟ้าผ่าซ้ำ ๆ จนตายไปหลายต้น รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของราษฎรในหมู่บ้าน อาทิ วัว และควาย ที่ไปหากินบนยอดเขาดอยปุยหลวง เคยถูกฟ้าผ่าตายไปแล้วหลายตัวเช่นกัน.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ข่าวต่างประเทศ

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

3 นาที ที่แล้ว
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ข่าว

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

55 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยโดรนจับความร้อนเจอเขมร 37 คนลอบเข้าไทยตอนตี 4 ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67 เลขเด็ด

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอไอรักษามะเร็ง สุขภาพและการแพทย์

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต ข่าวกีฬา

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ข่าว

ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอสตาส คูโด เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายไทย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด ข่าวอาชญากรรม

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WDT” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ข่าว

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 12:12 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 12:12 น.
72
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัฟกานิสถาน ปากีสถาน

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เอไอรักษามะเร็ง

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
Back to top button