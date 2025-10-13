ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รีบออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง
จากกรณีวานนี้ (12 ต.ค.68) เวลาประมาณ 18.00 น.ได้เกิดเหตุฟ้าผ่ากลุ่มนักท่องเที่ยวบนยอดดอยปุยหลวง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย ทีมงานนักท่องเที่ยวและลูกหาบจึงช่วยกันนำผู้บาดเจ็บลงจากยอดดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำส่งโรงพยาบาล ระยะทางเดิน 3 กม. ลงมาถึงรถพยาบาลภายใน 2 ชม. การช่วยเหลือลำบากมากเพราะฟ้ายังผ่าและฝนตกลงมาเรื่อย ทางลื่นและชัน อาการผู้บาดเจ็บระหว่างนำลงดอยมาตอบสนองดี
ต่อมา เวลา 20:45 น.ถึงโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต่อมาในเวลาดึกทาง รพ.ได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวหญิงอายุ 30 ปี ชาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อัปเดตล่าสุด ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยกรณี “นักท่องเที่ยวถูกฟ้าผ่า” เหตุเกิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 17.30 น. ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักฟ้าคะนอง และเกิดเหตุฟ้าผ่านักท่องเที่ยวหญิงสลบบนยอดดดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยปูลิง จึงได้มอบหมายให้นายอนุวัตน์ รัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองประสานผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฮี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ในพื้นที่
โดยทราบข้อมูลว่าเนื่องจากช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนฟ้าคะนองตกหนักในพื้นที่และเกิดฟ้าผ่าทำให้นักท่องเที่ยวหญิง จำนวน 1 ราย ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฟ้าผ่าขณะอยู่บริเวณพื้นที่ยอดของดอยปุยไม่รู้สึกตัว จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดังกล่าว ณ ดอยปุย บ้านหัวยฮี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่า ได้แก่ นางสาวภัทรพร รัตนสุคนธ์ อายุ 30 ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์มาด้วยกันทั้งหมด 20 คน โดยเดินทางมาจากรุงเทพ ฯ
ผู้บาดเจ็บมีแผลไฟไหม้ตามลำตัว ล่าสุดยังถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ออกมากล่าวเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว กรณีอยู่บนที่สูงตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หากมีฝนฟ้าคะนอง ให้ปิดอุปกรณ์โทรศัพท์ ทันที เพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำทำให้ฟ้าผ่าลงมา หากอยู่ในที่โล่งให้พยายามหมอบลงต่ำและอย่าไปอาศัยอยู่ใต้ไม้สูงใหญ่ หรือกระท่อมต่าง ๆ เนื่องจากจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้
ทั้งนี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ฯ ในส่วนของบริเวณพื้นที่ดอยปุยหลวงนั้น มักจะมีฟ้าผ่าเป็นประจำในห้วงฤดูฝนและช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยต้นไม้สนขนาดใหญ่บนยอดเขาดอยปุยหลวงถูกฟ้าผ่าซ้ำ ๆ จนตายไปหลายต้น รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของราษฎรในหมู่บ้าน อาทิ วัว และควาย ที่ไปหากินบนยอดเขาดอยปุยหลวง เคยถูกฟ้าผ่าตายไปแล้วหลายตัวเช่นกัน.
