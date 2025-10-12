วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

คู่มือลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ฉบับสมบูรณ์ เริ่ม 20-26 ต.ค. 68 ผ่านแอปฯ เป๋งตัง เช็กเงื่อนไขใครเข้าร่วมได้บ้าง ได้เงินเท่าไหร่ ไขข้อสงสัยใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันไหน ไม่ให้พลาดสิทธิ์
เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเปิดลงทะเบียนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ประชาชนรอคอยอย่าง คนละครึ่งพลัส ที่จะเริ่มในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมทุกรายละเอียดสำคัญ ทั้งคุณสมบัติ, สิทธิประโยชน์, ขั้นตอนการลงทะเบียน และเงื่อนไขที่ต้องรู้ เพื่อให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมก่อนใคร
เช็กคุณสมบัติ ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส
ก่อนวันลงทะเบียน 20 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ประชาชนควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองก่อน ดังนี้
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย
- มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และ ผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสในครั้งนี้
คู่มือลงทะเบียน คนใหม่-คนเก่า ต้องทำอย่างไรบ้าง
สำหรับคนเก่า (ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เฟส 5) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงเข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง ในช่วงวันที่ 20-26 ต.ค. แล้วกดที่แบนเนอร์ โครงการคนละครึ่งพลัสเพื่อกดยืนยันสิทธิ์
ส่วนคนใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เฟส 5) จะต้อง ลงทะเบียนใหม่ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยการถ่ายรูปบัตรประชาชน, กรอกข้อมูล และยืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT หรือการสแกนใบหน้า
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งาน G Wallet
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง และกดที่แบนเนอร์ โครงการคนละครึ่งพลัส
- ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และยืนยันลงทะเบียน
- แจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน การแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง
- เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์
- เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 06:00 – 23:00 น.
- ตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปฯ เป๋าตัง
ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)
- อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งาน G Wallet
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง และกดที่แบนเนอร์ โครงการคนละครึ่งพลัส
- ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และยืนยันลงทะเบียน
- แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง และ SMS (ภายใน 3 วัน)
- เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์
- เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 06:00 – 23:00 น.
- ตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปฯ เป๋าตัง
เปิดสิทธิประโยชน์ คนละครึ่งพลัสใครได้เท่าไหร่?
โครงการคนละครึ่งพลัส แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษี
- ได้รับสิทธิ์แบบ 60:40 (รัฐช่วยจ่าย 60%, ประชาชนออก 40%)
- รัฐบาลจะสมทบให้ 2,400 บาท
ประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด. 90) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด. 91) หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 95) ของปีภาษี 2567 ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
กลุ่มประชาชนทั่วไป (นอกระบบภาษี)
- ได้รับสิทธิ์แบบ 50:50 (รัฐช่วยจ่าย 50%, ประชาชนออก 50%)
- รัฐบาลจะสมทบให้ 2,000 บาท
ประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้น
กฎเหล็กที่ต้องรู้ ห้ามพลาดใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. 68
เพื่อให้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23:00 น. หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที สามารถซื้อขายและสแกนจ่ายแบบพบหน้ากัน (Face-to-face) สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกท่านเตรียมความพร้อมของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง เพื่อรอลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
ข้อมูลจาก : คนละครึ่งพลัส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ไม่มีมือถือ-ไม่มีบัตรสวัสดิการ ทำยังไง?
- ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส อยู่แล้ว ลงทะเบียนใช้สิทธิแบบผู้ซื้อได้หรือไม่?
- วิธีสมัครร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: