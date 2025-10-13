กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก
กัน จอมพลัง เผยนาทีระทึก โดรนตรวจจับความร้อนเจอชาวเขมร 37 คนลอบเข้าไทย โพสต์เย้ย ‘ไหนว่าจะฟ้องโลก ไหงหนีมาพึ่งใบบุญ’ ลั่น ตอนนี้เขมรกำลังอดอยาก-หิวโหย-นอนไม่หลับ
สถานการณ์คามขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด (13 ตุลาคม 2568) กัน จอมพลัง ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดหลังเปิดเสียงผีโหยหวนและเสียงเฮลิคอปเตอร์บริเวณชายแดน ระบุว่า “อ้าวเมื่อวานพวกคนเขมรยังจะเล่นไทยจะฟ้องโลกสารพัดอยู่เลยไหง จะหนีมาพึ่งใบบุญประเทศไทย เมื่อคืนตอนตี 4 กองกำลังบูรพา และ ตำรวจ ตชด ร่วมกับโดรนมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ออกบินตรวจจับความร้อนริมชายแดนเจ้าหน้าที่เห็นกลุ่มคนกำลังลักลอบเข้าประเทศไทยริมชายแดนสระแก้ว ตำรวจ ตชด เข้าล้อมพบเป็นคนเขมร 37 คนกำลังหลบหนีตอนนี้จับได้เรียบร้อย
ขอชื่นชมตำรวจทหารที่ทำงานสู้เขมรกันอย่างหนักครับตอนนี้เขมรกำลัง อดอยาก หิวโหย นอนไม่หลับ”
ก่อนหน้านี้ หนุ่มกัน โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะเปิดภาพยนตร์ริมชายแดนมครบทั้งภาพและเสียงชัดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า “คืนที่ 3 วันนี้เตรียมรับชมเทศกาลภาพยนตร์ริมชายแดนครั้งที่ 1 ภาพชัดเครื่องเสียงดังเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง มีหนังฉายตั้งแต่หัวค่ำยันเช้า หนังไฮไลท์เป็นหนังเขมรหนีตุยขอพึ่งใบบุญประเทศไทย” พร้อมกันนั้น เขาเปิดเผยว่ามีชาวกัมพูชามาเกาะรั้วเพื่อดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
