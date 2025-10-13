ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 11:51 น.
103
กัน จอมพลัง เผยโดรนจับความร้อนเจอเขมร 37 คนลอบเข้าไทยตอนตี 4

กัน จอมพลัง เผยนาทีระทึก โดรนตรวจจับความร้อนเจอชาวเขมร 37 คนลอบเข้าไทย โพสต์เย้ย ‘ไหนว่าจะฟ้องโลก ไหงหนีมาพึ่งใบบุญ’ ลั่น ตอนนี้เขมรกำลังอดอยาก-หิวโหย-นอนไม่หลับ

สถานการณ์คามขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด (13 ตุลาคม 2568) กัน จอมพลัง ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดหลังเปิดเสียงผีโหยหวนและเสียงเฮลิคอปเตอร์บริเวณชายแดน ระบุว่า “อ้าวเมื่อวานพวกคนเขมรยังจะเล่นไทยจะฟ้องโลกสารพัดอยู่เลยไหง จะหนีมาพึ่งใบบุญประเทศไทย เมื่อคืนตอนตี 4 กองกำลังบูรพา และ ตำรวจ ตชด ร่วมกับโดรนมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ออกบินตรวจจับความร้อนริมชายแดนเจ้าหน้าที่เห็นกลุ่มคนกำลังลักลอบเข้าประเทศไทยริมชายแดนสระแก้ว ตำรวจ ตชด เข้าล้อมพบเป็นคนเขมร 37 คนกำลังหลบหนีตอนนี้จับได้เรียบร้อย

ขอชื่นชมตำรวจทหารที่ทำงานสู้เขมรกันอย่างหนักครับตอนนี้เขมรกำลัง อดอยาก หิวโหย นอนไม่หลับ”

ก่อนหน้านี้ หนุ่มกัน โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะเปิดภาพยนตร์ริมชายแดนมครบทั้งภาพและเสียงชัดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า “คืนที่ 3 วันนี้เตรียมรับชมเทศกาลภาพยนตร์ริมชายแดนครั้งที่ 1 ภาพชัดเครื่องเสียงดังเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง มีหนังฉายตั้งแต่หัวค่ำยันเช้า หนังไฮไลท์เป็นหนังเขมรหนีตุยขอพึ่งใบบุญประเทศไทย” พร้อมกันนั้น เขาเปิดเผยว่ามีชาวกัมพูชามาเกาะรั้วเพื่อดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กัน จอมพลัง เจอคนกัมพูชาลักลอบเข้าไทย
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง เปิดเพลงที่ชายแดนไทย-กัมพูชา - 1
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง เปิดเพลงที่ชายแดนไทย- กัมพูชา
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ข่าวต่างประเทศ

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

3 นาที ที่แล้ว
ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ข่าว

ฟ้าผ่านักท่องเที่ยวดอยปุยหลวง ส่งรพ.ทุลักทุเล แม่ฮ่องสอนประกาศเตือน! ปิดมือถือขณะฝนฟ้าคะนอง

55 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยโดรนจับความร้อนเจอเขมร 37 คนลอบเข้าไทยตอนตี 4 ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก สุดท้ายลักลอบเข้าไทย เพราะหิวโหย-อดอยาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67 เลขเด็ด

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอไอรักษามะเร็ง สุขภาพและการแพทย์

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนฟิลด์ นักฟุตบอลชนนั่กปั่นจักรยานเสียชีวิต ข่าวกีฬา

ครอบครัวเหยื่อรับไม่ได้ สโมสรให้โอกาสดาวยิงวัย 36 คืนสนาม หลังพ้นโทษคดีชนนักปั่นดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เผย นายกฯ อนุทิน ไม่จบ เดินหน้าอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ข่าว

ณวัตน์ ถูก นายกฯ อนุทิน ฟ้องหมิ่นประมาทปมวิจารณ์โควิด ลั่น เรื่องแค่นี้ เอาเวลาไปช่วยคนดีกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดร์เป่าผมช็อตเด็ก ข่าวอาชญากรรม

“ไดร์เป่าผมมรณะ” ช็อตเด็ก 10 ขวบ ดับคาห้อง อก.ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ ขายสินค้าห่วยโดนแน่!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาสฟอร์ตถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชา ข่าว

ผวาหนัก พาสปอร์ตไทยถูกทิ้งถังขยะเขมร คาดเป็นของเหยื่อแก๊งคอล-จำนำเพื่อเล่นพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดธนาคาร 13 ต.ค. 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม เศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 68 วันนวมินทรมหาราช ธนาคารหยุดไหม? สาขาในห้างเปิดหรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ยืนยัน ไม่เคยขู่ฆ่าและด่าหยาบ ยิว แฟนเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บันเทิง

แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอสตาส คูโด เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ช็อกวงการคริปโตฯ เทรดเดอร์ดังยูเครน สิ้นลมคาลัมโบร์กินี คาดหนีวิกฤตตลาดร่วง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายไทย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด ข่าวอาชญากรรม

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WDT” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ข่าว

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ต.ค. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2568 11:51 น.
103
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัฟกานิสถาน ปากีสถาน

อัฟกานิสถาน เปิดฉากปะทะรุนแรง สังหารทหารปากีสถาน 58 นาย เจ็บอีก 30

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี ลุ้นหวยงวด 1 ส.ค. 67

สถิติย้อนหลัง 20 ปี หวยออกวันพฤหัสบดี เลขดังออกบ่อยหลายงวด ลุ้นรวย 16/10/68

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เอไอรักษามะเร็ง

ปฏิวัติการรักษามะเร็ง! AI อาวุธใหม่ช่วยวินิจฉัยเร็ว-ผ่าตัดแม่นยำ หมอที่ใช้ไม่เป็นจะสูญพันธุ์

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
เกาหลีใต้ขอร่วมชันสูตรศพนักศึกษาที่เสียชีวิตในกัมพูชา

เกาหลีใต้ขอชันสูตรศพ นศ. ถูกทรมานจนตาย-เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา หลังยอดลักพาตัวพุ่ง

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2568
Back to top button